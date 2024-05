Motorrad geht nach Unfall in Flammen auf: Für 65-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät

Tellingstedt - Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B203 bei Tellingstedt im Kreis Dithmarschen am Freitag ums Leben gekommen.

Der 65-Jährige verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 14.35 Uhr eine 49 Jahre alte Frau in einem Auto, in dem auch vier Kinder saßen, das Motorrad beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Das Motorrad ging in Flammen auf, der 65-Jährige starb noch am Unfallort.