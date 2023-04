Tote Frau in Kiel aufgefunden: Ehemann festgenommen

Kiel - In Kiel haben die Behörden am Sonntagnachmittag einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine Ehefrau getötet zu haben. Angehörige hatten zuvor die Polizei verständigt.

Der 62-Jährige wurde festgenommen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Bisher war der Tatverdächtige noch nicht vernehmungsfähig. © David Inderlied/dpa

Der 62-Jährige selbst wies bei der Verhaftung schwere Verletzungen auf. Er war von der Polizei in der von ihm und seiner Ehefrau gemeinsam bewohnten Wohnung in der Feldstraße in Kiel angetroffen worden.

Seine 45-jährige Ehefrau wurde leblos in der Wohnung aufgefunden.

Zuvor hatten Angehörige die Polizei informiert und den Verdacht geäußert, es könne in der Wohnung zu einer Gewalttat gekommen sein.