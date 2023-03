Verdi erhöht Druck! Massive Warnstreiks für Freitag angekündigt

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Freitag erneut zu Warnstreiks auf. © Sina Schuldt/dpa

Verdi kündigte für diesen Freitag den größten Warnstreiktag im Norden an, auch der Nord-Ostsee-Kanal mit den Schleusen in Kiel und Brunsbüttel soll einbezogen werden. Betroffen sind diverse Einrichtungen in Kiel und Lübeck sowie in zahlreichen Kreisen.

"Wir stehen vor einer Eskalation, die es in der Bundesrepublik zuletzt in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts gegeben hat, wenn die Arbeitgeber weiter nur Brosamen statt Angebote auf den Verhandlungstisch legen", erklärte Verdi-Landesbezirksleiterin Susanne Schöttke. Bewusst werde der Nord-Ostsee-Kanal eingebunden. "Hier kostet den Bund ein Streiktag zwischen Brunsbüttel und Kiel Beträge, die in die Millionen gehen können."

Die dritte Verhandlungsrunde für Bund und Kommunen beginnt am Montag in Potsdam. In Kiel und im Kreis Plön werden sich die Warnstreiks auf alle Betriebe und Dienststellen des öffentlichen Dienstes auswirken.

Kitas blieben geschlossen, Müll werde nicht abgeholt, Theateraufführungen fielen aus, in der Stadtverwaltung, bei Sparkassen und Stadtwerken werde es Einschränkungen geben. Das Städtische Krankenhaus werde im Notbetrieb arbeiten.