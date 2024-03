05.03.2024 10:13 24-Jähriger in Ausnahmezustand: Zwei Menschen verletzt - darunter ein Polizist

Ein 24-Jähriger befand sich am Montag in Nordhausen in einem Ausnahmezustand. Zwei Menschen wurden verletzt. Zudem wurden Autos beschädigt.

Von Carsten Jentzsch

Nordhausen - Ein 24-Jähriger befand sich am Montag in Nordhausen in einem Ausnahmezustand. Zwei Menschen wurden verletzt - einer von ihnen schwer. Zudem wurden Autos beschädigt. Ein Polizist wurde bei der Festnahme des 24-Jährigen leicht verletzt. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, suchte der sich in einem Ausnahmezustand befindliche Mann zur Mittagszeit einen Baumarkt in der Helmestraße auf. Dort habe er sich an Süßigkeiten bereichert und, ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen, hieß es. Im Anschluss klaute er auch in einer nahe gelegenen Tankstelle Süßigkeiten. Wenig später forderte der 24-Jährige einen Bürger auf, ihm das Fahrzeug zu überlassen. Mit einem hölzernen Gegenstand habe er auf den 60-jährigen Fahrzeugbesitzer eingewirkt und ihn schwer verletzt, so die Beamten. Der Raub des Autos konnte laut Polizei durch das Einschreiten eines Tankstellenmitarbeiters verhindert werden. Thüringen Um Bayern zu versorgen: Umstrittene Stromleitung durch Thüringen soll kommen In der Folge betrat der Mann das Gelände eines Autohauses und forderte erneut Personen unter Androhung von Gewalt mit dem "Holzknüppel", so die Beamten, auf, ihm Fahrzeuge oder Wertgegenstände zu überlassen. Vielzahl an Strafverfahren Auf dem Parkplatz des Marktes kam es dann zur Festnahme des 24-Jährigen durch Polizeikräfte. Der Mann widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte. Ein 38-jähriger Polizist wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Gegenwärtig werden die Vielzahl der Strafverfahren - unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubs, räuberischer Erpressung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte - abgearbeitet, hieß es am Dienstagmorgen seitens der Polizei. Noch am Dienstag soll den Angaben zufolge in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen die Untersuchungshaft gegen den polizeibekannten Mann beim zuständigen Gericht beantragt werden.

