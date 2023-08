07.08.2023 14:43 Appartmenthaus in Bad Salzungen brennt: Mutmaßlicher Täter kein Unbekannter

In Bad Salzungen (Wartburgkreis) brannte es am Samstagabend in einem Appartmenthaus. Nun gibt es weitere Erkenntnisse.

Von Christian Rüdiger

Bad Salzungen - In Bad Salzungen (Wartburgkreis) brannte es am Samstagabend in einem Appartmenthaus. Nun gibt es weitere Erkenntnisse. Die Polizei brachte den Mann ins Gefängnis und ermittelt nun gegen ihn. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Wie "MDR Thüringen" berichtet, habe sich der mutmaßliche Täter einen Tag nach dem Brand bei den Beamten gestellt. Das öffentlich-rechtliche Nachrichtenportal beruft sich dabei auf Informationen einer Polizeisprecherin. Zu weiteren Einzelheiten soll sich der Mann nicht geäußert haben, heißt es. Bei dem voraussichtlichen Brandstifter handelt es sich den Angaben nach um keinen Unbekannten. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor, da er das Geld aus einem anderen Strafverfahren nicht zahlen konnte, teilte die Polizeisprecherin dem "MDR" mit. Nachdem er sich bei der Beamten gestellt hatte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt (JVA) nach Suhl-Goldlauter gebracht. Thüringen Zug entgleist auf Bahnstrecke: Großer Feuerwehreinsatz hat besonderen Hintergrund Bezüglich des Wohnungsbrandes ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung gegen den Mann. Am heutigen Montag wird der Brandort von der Kriminalpolizei unter die Lupe genommen. Rund 60 Menschen mussten wegen des Feuers ihre Wohnungen im Wohngebiet "Untere Beete" verlassen. Zehn von ihnen wurden in Notunterkünften untergebracht. Verletzt wurde kein Bewohner des Appartmenthauses. Die Feuerwehren aus Bad Salzungen konnten die Flammen löschen. Der entstandene Sachschaden soll sich auf rund 20.000 Euro belaufen.

Titelfoto: 123RF/udo72