Bauernproteste in Thüringen: Teilweise Verkehrsstörungen erwartet

10. Januar, 15.14 Uhr: Mist vor Parteibüro der Grünen abgeladen

In Thüringen protestieren Beschäftigte aus der Landwirtschaft. "Keine Bauern, kein Essen, keine Zukunft", steht unter anderem in englischer Sprache auf einem Plakat geschrieben. © privat/Montage Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde in der vergangenen Nacht zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr in der Heinrichstraße in Gera "ein Haufen Dung" vor einem dortigen Parteibüro abgeladen. Den Angaben nach wurde ein Schild hinterlassen, das Bezug zu den aktuell anhaltenden "Bauernprotesten" nimmt. "In der Sache ist es nur Mist, aber dieser ist wenig konstruktiv und bringt uns nicht voran. Austausch, Diskussion auf Augenhöhe, das ist wichtig", sagte der Kreisvorsitzende der Grünen in Gera Luis Schäfer (*2000) laut einer Mitteilung. Zudem erklärte er: "Wenn wir sachliche Diskussionen nicht mehr schaffen und die Verrohung zunimmt, muss man sich fragen: Können sich insbesondere ehrenamtlich politische Engagierte noch sicher fühlen?" Bereits am Montag war im südthüringischen Suhl Mist vor den Wahlkreisburös von Grüne, SPD, Linke und FDP abgeladen worden.

10. Januar, 14.59 Uhr: Skepsis beim Thüringer Bauernverband

Das Expertengremium um Jochen Borchert (83, CDU), ehemaliger Bundeslandwirtschaftsminister, hat der agrarpolitischen Diskussion mit seinen Empfehlungen Impulse gegeben. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa Der Thüringer Bauernverband hat nach Angaben der Deutschen Presseagentur (dpa) mit Skepsis auf einen Vorschlag reagiert, für die Landwirtschaft ein der Kohlekommission ähnliches Gremium einzurichten. "Es gab ja zum Beispiel die Borchert-Kommission und die hat aufgehört, obwohl sie gute Arbeit geleistet hat", sagte die Pressereferentin des Thüringer Bauernverbandes, Katja Förster, am Mittwoch laut dpa. Wie zielführend eine weitere Kommission sei, sei also fraglich. Im August 2023 hat die Borchert-Kommission ihre Arbeit beendet. Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, das 2019 eingerichtet worden war, hatte Empfehlungen zum Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung unterbreitet. Das Gremium wird nach seinem Vorsitzenden, Bundeslandwirtschaftsminister a.D. Jochen Borchert (83), auch "Borchert-Kommission" genannt.

10. Januar, 10.16 Uhr: Proteste in Westthüringen

Bei Andenhausen in unmittelbarer Nähe zur thüringisch-hessischen Grenze wurde am Mittwochmorgen eine Straße blockiert. © Carsten Jentzsch Tag 3 der vom Deutschen Bauernverband, den Landesbauernverbänden sowie dem Verein "Landwirtschaft verbindet Deutschland" aufgerufenen Aktionswoche ist in vollem Gange. In der thüringischen Rhön harrten Menschen bereits am frühen Morgen bei eisiger Kälte aus, um zu demonstrieren. So beispielsweise bei Andenhausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Um 4.30 Uhr wurde die Straße, die Thüringen und Hessen verbindet, blockiert. Ärzte, Pflegepersonal und alles andere "Wichtige" werde aber sofort durchgelassen, wie TAG24 im Gespräch vor Ort erfuhr. Vereinzelt würden dann auch andere Verkehrsteilnehmer durchgelassen, hieß es. Bis circa 10 Uhr war die Sperrung den Angaben nach geplant. Rund 9 Kilometer Luftlinie entfernt, kurz vor Kaltensundheim (ebenfalls Schmalkalden-Meiningen), hielten Menschen aus Landwirtschaft, Transportgewerbe und diversen Gewerken die Stellung. Wem es bisweilen zu kalt wurde, der wärmte sich an einer Feuertonne auf einer Verkehrsinsel auf. Seit 5 Uhr sei man vor Ort, bis voraussichtlich 18 Uhr, hieß es. Der Verkehr wurde hier nicht blockiert. Nach TAG24-Informationen ist am heutigen Tag auch im benachbarten Wartburgkreis eine Aktion geplant. Wann und wo, ist bislang unklar.

10. Januar, 08.47 Uhr: Bauernproteste werden fortgesetzt

Mit vier Traktorenkorsos nach Jena sollen die seit Montag andauernden Bauernproteste in Thüringen fortgesetzt werden. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt am Mittwochmorgen erklärte, müssten Autofahrer deshalb vor allem auf den Bundesstraßen B7 und B88 mit Behinderungen rechnen. In Jena soll es bis zum Nachmittag eine Versammlung geben. "Wir hoffen, dass zum Feierabendverkehr die Straßen wieder frei sind", sagte der Sprecher.

9. Januar, 13.43 Uhr: Thüringer Bauernverband verteidigt weitere Proteste

Der Thüringer Bauernverband hat weitere geplante Protestaktionen von Landwirten verteidigt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Katja Förster, Pressereferentin vom Thüringer Bauernverband, sagte am Dienstag den Angaben nach, man werde die Bauern im Land trotz Vereinnahmungsversuchen durch teils radikale Gruppierungen nicht dazu auffordern, von den Aktionen abzusehen. Fast täglich gebe es Videokonferenzen mit Landwirten in ganz Thüringen. Darin werde auch erklärt, dass sie bei weiteren Protestaktionen wachsam sein sollten, so Förster laut dpa. "Wir weisen darauf hin, auf welche Symbole und Fahnen zu achten ist."

9. Januar, 11.55 Uhr: Vier Korsos mit je 50 Traktoren

Auf der B7 in Richtung Jena dürfte es am Mittwoch wohl erneut zu Verkehrsbehinderungen kommen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa Wie die Landespolizeiinspektion Jena mitteilte, kommt es am morgigen Mittwoch (10. Januar) auf den Bundesstraßen 7 und 88 Richtung Jena sowie im Stadtgebiet Jena zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Hintergrund sind angemeldete Kundgebungen im Zeitraum von 8 bis 13 Uhr. Zudem wird laut Polizei der Eichplatz in Jena von 6 bis 14 Uhr aufgrund einer Kundgebung teilweise gesperrt. Die Anmeldung sei durch eine Privatperson zur Beteiligung an der aktuell stattfindenden Protestwoche der Landwirte erfolgte, hieß es. Geplant ist den Angaben nach, dass vier Fahrzeugkorsos mit je 50 Traktoren über die Bundesstraßen 7 und 88 aus Schöps bei Kahla, Wichmar, Eisenberg, und Isserstedt nach Jena fahren. Dort kreiseln die Traktoren auf festgeschriebenen Routen durch Jena. Korso aus Schöps: Rudolstädter Str. - Kahlaische Str. - Vor dem Neutor - Knebelstr. - Stadtrodaer Str. - Lobedaer-Str. - Rudolstädter-Str.



Rudolstädter Str. - Kahlaische Str. - Vor dem Neutor - Knebelstr. - Stadtrodaer Str. - Lobedaer-Str. - Rudolstädter-Str. Korso aus Wichmar: Camburger Str. - Nollendorfer Str. - Dornburger Str. - Altenburger Str. - Camburger Str.



Camburger Str. - Nollendorfer Str. - Dornburger Str. - Altenburger Str. - Camburger Str. Korso aus Isserstedt: Straße des 17. Juni - Humboldtstr. - Erfurter Str. - Mühltal - Lutherstr. - Ernst-Abbe-Str. - Schillerstr. - Leutragraben - Johannisplatz - Fürstengraben - Straße des 17. Juni



Straße des 17. Juni - Humboldtstr. - Erfurter Str. - Mühltal - Lutherstr. - Ernst-Abbe-Str. - Schillerstr. - Leutragraben - Johannisplatz - Fürstengraben - Straße des 17. Juni Korso aus Eisenberg schließt sich dem Korso aus Isserstedt an (An- und Abfahrt über Eisenberger Str. - Wiesenstr.- Lutherplatz - Fürstengraben)

9. Januar, 9.20 Uhr: Sperrungen in der Rhön

Auch am Dienstag kommt es in Thüringen zu Bauernprotesten. Wie die Landespolizeidirektion gegenüber TAG24 mitteilte, sei am Tag ein Traktoren-Korso von Königsee über Rudolstadt nach Großkochberg (alle Saalfeld-Rudolstadt) geplant. Wie unsere Redaktion erfuhr, sollen die Traktoren bis nach Rudolstadt über die B88 rollen. Ob es dann ab Rudolstadt über die Straße "Zum Hirschgrund" und anschließend dann weiter auf der L2391 geht oder über die B85 und dann auf die L2391, ist wohl noch unklar. Der Korso soll dann auch wieder zurück nach Königsee führen. Sperrungen an Auffahrten zu Bundesstraßen und Autobahnen waren der Landespolizeidirektion zum Zeitpunkt des Gesprächs am Morgen nicht bekannt. Zu einer angemeldeten Versammlung war es am Dienstagmorgen in der Rhön bei Andenhausen (Schmalkalden-Meiningen) gekommen. Der ADAC wies auf eine Sperrung zwischen Andenhäuser Straße und B285 in beiden Richtungen hin. Wie die Landespolizeiinspektion Suhl der Redaktion mitteilte, sei eine ähnliche Versammlung auch zwischen 14 und 17 Uhr geplant.

8. Januar, 17.35 Uhr: Thüringens Bauernpräsident kündigt weitere Proteste an

Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner hat weitere dezentrale Protestaktionen der Bauern in den kommenden Tagen in Thüringen angekündigt. Dies sei noch nicht der Endpunkt, hatte er gegenüber dem MDR erklärt. Nach dem heutigen Protest hofft Wagner, dass die Bundesregierung weitere Subventionskürzungen zurücknimmt.

8. Januar, 15.54 Uhr: Jena verbietet Straßenblockaden

Am Tag der Bauernproteste hat die Stadt Jena Straßenblockaden per Allgemeinverfügung verboten. Dies teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Demnach ist es ab sofort verboten, dass Traktoren-, Lkw- oder andere Fahrzeugkolonnen durch die Stadt und Straßen blockieren. Ausgenommen sind Auf- und Abfahrten von Autobahnen. Wegen der bundesweiten Proteste hatte es am Montagmorgen in Jena weitreichende Behinderungen gegeben. Mit der erlassenen Allgemeinverfügung möchte die Stadt zukünftige Störungen verhindern und der Polizei ein rechtssicheres Instrument an die Hand geben, hieß es.

8. Januar, 14.49 Uhr: Verkehrsbehinderungen und Schulausfälle

Wegen der Bauernproteste mussten Berufs-Pendler deutlich mehr Zeit einplanen. © Martin Schutt/dpa Thüringenweit seien etwa 3780 Traktoren und weitere Fahrzeuge wie Transportunternehmen bei den Aktionen im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. 6500 Menschen waren zum Demonstrieren auf den Straßen. Starke Verkehrsbehinderungen auch durch Blockaden waren die Folge, erklärten die Beamten. Auch der Schülerverkehr sei teils erheblich eingeschränkt worden, hieß es aus dem Bildungsministerium. An mindestens einem Dutzend Thüringer Schulen sei in Folge der Bauernproteste der Unterricht ausgefallen. Der Schwerpunkt habe im Stadtgebiet Gera gelegen, aber auch andernorts habe es Meldungen zu Schulschließungen gegeben. In der Regel habe es eine Notbetreuung gegeben - Schüler standen als nicht vor verschlossener Tür.