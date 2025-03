Begehbare Gehege, Zirkus-Show und viele Highlights: Gewinnt hier Tickets für diesen Erlebnispark!

Starkenberg - Reichlich Highlights erwarten Euch im Elefantenreservat Erlebnispark Starkenberg im Altenburger Land! Der Park in Thüringen startet Anfang April in die neue Saison und Ihr könnt Tickets gewinnen.

Die Elefanten Gandi, Moja und Tonga aus dem Elefantenreservat Erlebnispark Starkenberg. Das Gehege für drei Elefanten ist nach Angaben des Wildtierexperten Hardi Weisheit teilweise unter Aufsicht von Rangern begehbar. © Elefantenreservat Erlebnispark Starkenberg

Was passiert wäre, wenn Corona nicht gewesen wäre? "Dann wären wir heute vielleicht noch unterwegs", so Hardi Weisheit im Gespräch mit TAG24. Der 59-Jährige ist Wildtier-Experte und, wenn man so will, Vater vom Elefantenreservat Erlebnispark Starkenberg.

Nach Angaben des 59-Jährigen war es in der aus Thüringen stammenden Artisten-Familie Weisheit, die europaweit zahlreiche Städte bereiste, schon längere Zeit Thema, sesshaft zu werden. Unter anderem hätten steigende Sprit- und Standkosten eine Rolle gespielt.

Als Corona mit diversen Auflagen kam, habe das Geld hinten und vorne nicht gereicht, berichtet er. Und urplötzlich war sesshaft werden nicht mehr nur eine Option.

Inzwischen geht man mit dem Park in der Gemeinde Starkenberg in die fünfte Saison! "Wir sind dem Bürgermeister und den Behörden vor Ort herzlich dankbar, dass man uns hier mit offenen Armen empfangen hat."

Eröffnet wird die neue Saison ganz offiziell am 5. April (Samstag). Eigentlich kostet der Eintritt 16 Euro (Kinder), für Erwachsene 18 Euro. Doch mit TAG24 könnt Ihr Euch den Eintritt im besten Fall sogar ganz sparen. Denn wir verlosen 20 x 2 Tickets.