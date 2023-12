Drohschreiben: Amtsgebäude abgesperrt, Spürhunde im Einsatz

Gera - In Gera läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz .

Mehrere Polizeistreifen kamen zum Einsatz. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Beamten mitteilten, sind mehrere Polizeistreifen im Bereich des Amtes für Versorgung und Gesundheit in der Gagarinstraße in Gera.

Dort sei am Morgen ein Brief mit bedrohlichem Inhalt aufgefunden worden, hieß es. Weitere Details zum Inhalt gab die Polizei auf Nachfrage von TAG24 am Vormittag nicht bekannt.

Laut Polizei verließen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte alle Mitarbeiter die Räumlichkeiten.

Die beiden Amtsgebäude selbst seien abgesperrt worden, hieß es. Den Angaben nach werden sie gegenwärtig von Polizeihunden abgesucht.

Verletzte Personen sind derzeit laut Polizei nicht bekannt.