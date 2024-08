Erneut Bomben-Alarm an mehreren Schulen in Thüringen

Erfurt - An mehreren Thüringer Schulen sind am Dienstagmorgen Bombendrohungen eingegangen.

Laut Polizei seien mehrere Schulen vier Städten betroffen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Bislang seien mindestens zwei Schulen in Erfurt, eine in Gräfenroda (Ilm-Kreis) eine in Gera und eine in Jena betroffen, teilte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion mit. Es können jedoch noch weitere Schulen dazukommen.

In welcher Form die Drohungen eingegangen sind, ist bislang nicht bekannt. Zu den genauen Maßnahmen sollen noch Informationen folgen.

In den vergangenen Wochen kam es bereits mehrfach zu Bombendrohungen an Thüringer Schulen.