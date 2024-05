28.05.2024 10:20 2.163 Feuerwehr wird wegen Wasser-Havarie alarmiert, doch dann muss das SEK ran!

Von Carsten Jentzsch

Sondershausen - Wegen einer gemeldeten Wasser-Havarie rückte in der vergangenen Nacht die Feuerwehr in Sondershausen aus. Am Ende wurde auch das SEK alarmiert. In Sondershausen war es in der vergangenen Nacht zu einem umfangreichen Polizeieinsatz gekommen. © Silvio Dietzel Eine Wasser-Havarie in einer Wohnung in der Hermann-Danz-Straße sei gegen 22.30 Uhr gemeldet worden, wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen TAG24 am Dienstag erklärte. Es sei von durch die Decke tropfendem Wasser berichtet worden, hieß es weiter. Laut Polizei wurde zunächst die Feuerwehr alarmiert. Als der 44-jährige Bewohner der "Verursacher-Wohnung", so die LPI, den Kameraden der Feuerwehr den Zutritt verweigert habe, seien Einsatzkräfte der Polizei zur Unterstützung hinzugezogen worden. Als die Beamten die Wohnung betraten, wurden sie den Angaben zufolge von dem Mann tätlich angegriffen. Seitens der Polizisten kam es zum Einsatz von Pfefferspray. Im weiteren Verlauf hantierte der 44-Jährige mit einem "pistolenähnlichen" Gegenstand, so die Uniformierten. Thüringen Diebe klauen Kupferkabel und demolieren Glasfaserleitung: Telefonnetz stundenlang gestört Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes konnten dem Mann schließlich kurz nach 4 Uhr habhaft werden. Laut Polizei wurde bei ihm eine Schreckschusspistole festgestellt. Weder der Mann noch Polizeibeamte oder unbeteiligte Dritte seien bei dem Einsatz verletzt worden, hieß es. Der 44-Jährige kam den Angaben zufolge in medizinische Behandlung.

