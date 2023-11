18.11.2023 08:17 Brand in Altenheim: Drei Verletzte - 83-Jähriger verstirbt im Rettungswagen

In einem Seniorenwohnheim in Neumühle/Elster, einem Stadtteil von Greiz, ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Eine Person kam ums Leben.

Von Carsten Jentzsch

Greiz - In einem Seniorenwohnheim in Neumühle/Elster, einem Stadtteil von Greiz, ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Eine Person kam ums Leben. Der Brand war in einer Wohnung des Seniorenwohnheims ausgebrochen. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Zu dem Brand kam es gegen kurz nach 2 Uhr. Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Morgen gegenüber TAG24 mitteilte, sei ein 83-Jähriger in einem Rettungswagen verstorben. Drei weitere Personen wurden den Angaben nach leicht verletzt, sie hatten eine Rauchgasintoxikation erlitten. Darunter eine 22-jährige Pflegekraft, ein 92-jähriger Bewohner sowie ein Polizist. Eine in der Nähe befindliche Bahnstrecke wurde kurzzeitig gesperrt. Zum Grund der Sperrung konnte die Polizei keine Angaben machen. Wie TAG24 erfuhr, soll dies mit den Löscharbeiten zu tun gehabt haben. Thüringen Mehr als 100 Jahre alte Flaschenpost in historischem Schloss entdeckt Zugausfälle habe es jedoch nicht gegeben, teilte die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei mit. Der Brand war in einer Wohnung ausgebrochen. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Auch zur Todesursache des 83-Jährige konnten noch keine Angaben gemacht werden.

