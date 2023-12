Hochwasser in Thüringen: Höchste Meldestufen erreicht

Auch der Pegel an der Felda in der thüringischen Rhön stieg an. © Carsten Jentzsch

Betroffen ist vor allem der Norden Thüringens. Wie aus einer Übersichtskarte des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) am Sonntagmorgen hervorging, betrifft das die Wipper in Wipperdorf, die Helme in Sundhausen (beide Landkreis Nordhausen) sowie die Unstrut in Oldisleben (Kyffhäuserkreis).

Auch in Südthüringen wurde die höchste Meldestufe erreicht - betroffen ist die Nahe in Hinternah (Landkreis Hildburghausen).

Ab Alarmstufe 1 besteht nach Angaben des TLUBN ein "regelmäßiger Kontrolldienst" - etwa an Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten. In Alarmstufe 2 ist hier sowie an wasserwirtschaftlichen Anlagen ein regelmäßiger Kontrolldienst sowie ein ständiger Wachdienst eingerichtet.

Ab Alarmstufe 3 sind aktive Maßnahmen zur Hochwasserabwehr zu ergreifen.