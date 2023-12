Hochwassergefahr! Wasserstände überschreiten Meldestufen in Thüringen

Erfurt - An mehreren Pegeln in Thüringen haben hohe Wasserstände Meldestufen überschritten.

In Thüringen steigen die Pegel, die ersten Meldestufen wurden überschritten. (Archivbild) © Daniel Vogl/dpa

An fünf Pegeln von Werra, Unstrut und Zorge herrscht Meldestufe 3, wie Messwerte der Thüringer Hochwassernachrichtenzentrale am Freitag zeigten. Das betrifft die Messstationen Eisfeld-Bahnbrücke und Ebenhards, Ammern und Nägelstedt sowie Nordhausen.

An acht Pegeln ist Meldestufe 2 erreicht und an neun Messstationen gilt Meldestufe 1.

An 14 Pegeln ist die Meldestufe überschritten worden - das heißt, die Vorwarnstufe ist erreicht. Bei Stufe 1 wird in Thüringen ein Kontrolldienst unter anderem an Brücken eingerichtet, ab Stufe 2 gibt es einen ständigen Wachdienst.