Kindergarten in Thüringen bedroht: Anrufer ist 14 Jahre alt!

Lederhose - Die Polizei war am Montag mit mehreren Kräften zu einem Kindergarten in Lederhose (Landkreis Greiz) ausgerückt. Via Telefon waren Straftaten angedroht worden. Inzwischen konnte der Anrufer identifiziert werden.

Der betroffene Kindergarten in Lederhose wurde abgesperrt. © David Breidert @ DBGrafie

Es handelt sich um einen 14-jährigen Jugendlichen aus Schleswig-Holstein, wie am Mittwoch aus Angaben der Polizei hervorging. Dieser habe im Rahmen eines "Telefonstreiches" den Anruf getätigt, hieß es.

Wie die Beamten am Mittwoch weiter mitteilten, habe am Montag eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte Person via Telefon bei einem Kindergarten in Lederhose angerufen und Straftaten "zum Nachteil des Kindergartens" angedroht. In früheren Angaben der Polizei war von einer Straftat die Rede.

Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen ausgerückt. Der Kindergarten wurde abgesperrt und von Polizeikräften gesichert.