Landwirte wollen Thüringen lahmlegen: Die wichtigsten Fragen zum Bauernprotest

Erfurt - Am Montag wollen hunderte Landwirte mit Traktoren den Verkehr in Thüringen weitgehend lahmlegen. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Mit ihrer Aktion wollen die Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. © Bodo Schackow/dpa

Wo und wann wird am Montag protestiert?

Wegen der geplanten Demonstration ist thüringenweit mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Thüringer Bauernverband geht davon aus, dass sich ab 5 Uhr morgens bis zu 1000 Landwirte mit ihren Traktoren aus allen Regionen auf den Weg nach Erfurt machen.

Ab 8 Uhr sollen sich alle Traktoren am Juri-Gagarin-Ring versammeln. Um 11 Uhr ist einer Kundgebung an der Kreuzung zur Löberstraße geplant, so die Planungen des Bauernverbandes.

Wegen der Anzahl an Traktoren müssen Verkehrsteilnehmer und Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs mit Staus und Verspätungen rechnen.

Laut den Erfurter Stadtwerken kann es auch mit Schulverkehr zu Behinderungen kommen.