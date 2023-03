29.03.2023 14:03 Mann will Zwölfjährige mit "süßen Tieren" in sein Auto locken: Polizei sucht Zeugen

In Altenburg hat am Dienstagnachmittag ein Unbekannter versucht, eine Zwölfjährige in sein Auto zu locken.

Von Christian Rüdiger

Altenburg - In Altenburg hat am Dienstagnachmittag ein Unbekannter versucht, eine Zwölfjährige in sein Auto zu locken. Die Polizei ermittelt in dem Fall und hat die Bevölkerung um Hilfe gebeten. (Symbolfoto) © 123RF / animaflorapicsstock Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die unangenehme Begegnung gegen 13.45 Uhr im Bereich des Bahnhofes in der Wenzelstraße. Ein Unbekannter sprach das Mädchen an und sagte ihr, dass er "süße Tiere" besitzen würde und bat sie daraufhin, mit zu seinem Auto zu kommen. Die Jugendliche reagierte auf den Kontaktversuch genau richtig - nämlich gar nicht, erklärten die Beamten. Thüringen Thüringen: Täter klauen kompletten Zigarettenautomat Sie ignorierte den Mann und setzte ihren Weg unbeirrt fort. Im Anschluss beschrieb sie den Unbekannten wie folgt: 1,80 Meter groß

kräftige Statur

dunkelbraunes Haar Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem genannten Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 zu melden.

