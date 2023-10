Streit unter drei Jugendlichen eskaliert: 17-Jähriger schwer mit Messer verletzt

Blankenhain - In Blankenhain (Weimarer Land) ist am Montagabend ein Streit zwischen drei Jugendlichen eskaliert. Einer von ihnen wurde dabei mit einem Messer schwer verletzt.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. © Stefan Eberhardt – medien-partner.net​

Wie die Polizei berichtet, hatten zwei 17-Jährige in der Sophienstraße auf einen 18-Jährigen gewartet. Als die drei jungen Männer in der Folge aufeinandertrafen, schaukelte sich die Situation schnell hoch.

Den Angaben nach sollen die beiden 17-Jährigen auf den 18-Jährigen eingeschlagen haben. Einer der Täter soll dabei mit einem Schlagstock auf den jungen Erwachsenen eingeprügelt haben.

Der 18-Jährige wehrte sich jedoch und zückte im Verlauf des Streits ein Einhandmesser. Mit diesem fügte er einem der Angreifer mehrere Stichverletzungen im Bauchbereich zu.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 17-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe laut Polizeiangaben allerdings nicht. Der 18-Jährige selbst erlitt Verletzungen im Gesicht. Er und der Jugendliche mit dem Schlagstock wurden von den Beamten vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei war bis tief in die Nacht hinein am Tatort und sicherte Spuren. Ersten Erkenntnissen nach sollen sich die drei Männer gekannt haben. Der genaue Tathergang soll nun in den Ermittlungen geklärt werden.