Thüringen: Mehr als ein Dutzend Lkws bleiben bei Schnee und Glätte stecken

Eisfeld - In Thüringen haben Schnee und Glätte Einzug gehalten. Verkehrsteilnehmer stellt dies vor große Herausforderungen.

Zahlreiche Lkws kamen wegen Schnee und Glätte nicht mehr weiter. © NEWS5 / Ittig

Nachdem bereits am Dienstagabend zahlreiche Unfälle wegen des erneuten Wintereinbruchs gemeldet worden, ging es am Mittwochmorgen genauso weiter.

Auf der Bundesstraße 281 sorgten der winterlichen Straßenverhältnisse für rutschige Fahrbahnen und Staus.

Besonders die Lkws hatten mit der weißen Pracht zu kämpfen. Bei Eisfeld in Richtung Neuhaus am Rennweg blieben bis zum Mittag 15 Lastwagen stecken. Um weiterfahren zu können, mussten einige Fahrer an ihren tonnenschweren Sattelzügen Schneeketten aufziehen.