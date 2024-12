Thüringens Ministerpräsident will CDU-Chef bleiben

Erfurt - Thüringens neuer Ministerpräsident Mario Voigt will CDU-Vorsitzender bleiben. Der 47-Jährige kandidiert am Samstag (10 Uhr) auf einem Landesparteitag in Ilmenau für das Parteiamt. Die CDU, die erstmals seit zehn Jahren in Thüringen wieder den Regierungschef stellt, will ihren kompletten Vorstand neu wählen.