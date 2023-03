14.03.2023 10:21 Undichter Container: Gülle aus Entsorgungsbetrieb läuft in die Werra

In Schwallungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist in der Nacht zu Dienstag Gülle in die Werra gelaufen.

Von Christian Rüdiger

Schwallungen - In Schwallungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist in der Nacht zu Dienstag Gülle in die Werra gelaufen. Aus einer Anlage der Firma "ReFood" in Schwallungen ist Gülle ausgelaufen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz. © IMAGO/ari Grund dafür sei ein undichter Container in der Firma "ReFood". Zuvor hatte der MDR berichtet. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Entsorgungsbetrieb für Speisereste und organische Abfälle. Den Angaben nach sind 80 Feuerwehrleute im Einsatz, wie die Zentrale Leitstelle des Landkreises mitteilte. Wie viel Gülle ausgetreten ist, konnte die Leitstelle nicht sagen. Es soll sich jedoch um eine größere Menge handeln. Thüringen Schnee und Umleitungen verzögern Ankunft der Rettungsdienste Im Wasser der Werra wurde eine Sperre errichtet und bereits Proben entnommen. Die untere Wasserbehörde geht allerdings nicht davon aus, dass die Werra durch den Gülleaustritt stark beeinträchtigt wurde. Wasserschutzkräfte versuchten unter anderem mit Sandsäcken zu verhindern, dass die Gülle in den Fluss läuft. Verletzte soll es den Angaben nach keine geben.

Titelfoto: IMAGO/ari