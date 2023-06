21.06.2023 09:04 Lkw kracht gegen Verkehrsteiler: Fahrerin im Krankenhaus!

Ein Lkw ist am Mittwoch auf der A9 beim Hermsdorfer Kreuz frontal in einen Verkehrsteiler gekracht. Die 55-jährige Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Hermsdorf - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen auf der A9 am Hermsdorfer Kreuz gekommen. Infolge des Unfalls kommt es zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Lkw bei der Teilung der Fahrbahn in Richtung Berlin (A9) und in Richtung Frankfurt (A4) frontal in einen Verkehrsteiler gekracht. Die 55-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr in Richtung Berlin wurde auf der Nebenfahrbahn abgeleitet. Es kommt zu einem Rückstau. Derzeit laufen noch Reinigungs- und Rückbauarbeiten.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa