Nach Crash von tonnenschwerem Kieslaster: Einsatzkräfte werden von Hotel mit Essen und Trinken versorgt

Bad Frankenhausen - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) gekommen. Ein Sattelzug war beim Rangieren umgekippt. Der Verkehr kam stundenlang zum Erliegen.

Die Maschine war am Vormittag beim Rangieren umgekippt. Bis in die frühen Abendstunden kam der Verkehr zum Erliegen. © Feuerwehr Bad Frankenhausen/Silvio Dietzel

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Schlachtberg. Beim Rangieren kippte eine Sattelzugmaschine, die mit mehreren Tonnen Kies beladen war, auf die Seite. Der Fahrer wurde den Angaben nach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bis zur Bergung des Lkw und dem Freiräumen der Fahrbahn - der Kies war auf die Straße gekippt - kam der Verkehr zum Erliegen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Frankenhausen via Facebook mitteilte, kam es im Bereich am Schlachtberg/Lindenstraße zur Vollsperrung bis in die frühen Abendstunden. Der Unfall hatte sich bereits am Vormittag ereignet.

Die Feuerwehr bedankt sich in diesem Zusammenhang beim Team des Hotels Residenz. "Sie haben uns während des Einsatzes mit Speisen und Getränken versorgt", hieß es.