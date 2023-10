Schreckmoment: 6-Jähriger fährt auf die Straße, Autofahrer kann nicht mehr reagieren

Bad Klosterlausnitz - Ein kleiner Junge hat am Samstagnachmittag in Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) Glück im Unglück gehabt.

Der Junge (6) wurde bei dem Unfall nicht schwer verletzt, teilte die Polizei mit. (Symbolfoto) © 123RF/candy18

Wie die Polizei am Sonntagvormittag erklärte, war der Sechsjährige mit seinem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter in dem Thüringer Kurort unterwegs.

In der Bahnhofstraße fuhr er dann unvermittelt vom Fußweg auf die Straße. Ein 20-jähriger Autofahrer konnte anschließend nicht mehr ausweichen und stieß leicht mit dem Kind zusammen.

Der Junge, der einen Helm trug, wurde am Unfallort behandelt und danach in die Kinderklinik nach Jena gebracht.