Skoda kracht in Radfahrer: 35-Jähriger wird schwer verletzt!

München/Bad Berka - Bei einem Verkehrsunfall bei Bad Berka (Landkreis Weimarer Land) ist ein Radfahrer am Sonntag schwer verletzt worden.

Der Radfahrer (35) wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 79-Jähriger am Steuer eines Skodas auf der B87 aus Richtung Bad Berka in Richtung München (Ortsteil der Stadt) unterwegs. Vor der Ortslage erkannte er einen vor ihm fahrenden Radfahrer zu spät. Das Auto fuhr auf den 35-Jährigen auf.

Den Angaben nach wurde der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert und kam dort zum Liegen.

Das Unfallopfer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.