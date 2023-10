18.10.2023 10:15 Wohnungsbrand in Thüringer Mehrfamilienhaus: War es fahrlässige Brandstiftung?

In Bad Frankenhausen ist es am Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Polizei ermittelt.

Von Carsten Jentzsch

Bad Frankenhausen - In Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) ist es am Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Feuerwehr war wegen eines Brandes in einer Küche eines Mehrfamilienhauses im Einsatz. © Feuerwehr/Silvio Dietzel Gegen 19 Uhr war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Steinbrückstraße zu einem Brand gekommen. Laut Polizeiangaben brannte es in der Küche. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aufgrund des Schadensausmaßes seien alle Wohnungen evakuiert worden, heißt es auf der Facebook-Seite "Freiwillige Feuerwehr Bad Frankenhausen". Alle Bewohner des Hauses konnten laut Polizei nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Thüringen Streit unter drei Jugendlichen eskaliert: 17-Jähriger schwer mit Messer verletzt Die Polizei geht nach aktuellem Stand von fahrlässiger Brandstiftung aus, wie ein Polizeisprecher im Gespräch mit TAG24 am Mittwochvormittag mitteilte. Es wird jedoch noch ermittelt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

