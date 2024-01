Achtung, Glatteis! Unwetterwarnung für Bayern

In Bayern wird für Mittwoch vor extremem Glatteis gewarnt. © Bildmontage: wetteronline.de, Pia Bayer/dpa

"In der Nacht zum Mittwoch greift von Südwesten eine markant ausgeprägte Warmfront auf Bayern über", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Dienstag mit.

In der Nacht zu Mittwoch fallen dann in Teilen Schwabens, Mittelfrankens und Oberbayerns ein bis drei Zentimeter Neuschnee, der dann in gefrierenden Regen übergeht. In der Folge wird vor erheblichem Glatteis auf den Straßen gewarnt.

Im westlichen Unterfranken kann es durch größere Niederschlagsmengen zu extremem Eisansatz an Gegenständen, Bäumen und Oberleitungen kommen. Dazu wehen stürmische Böen, die in den Bergen bis zu 100 Kilometer pro Stunde Fahrt aufnehmen.

Angesichts der Wetterlage hat das Kultusministerium reagiert: An mehreren Schulen im Nürnberger Land fällt am Mittwoch der Präsenzunterricht aus.

Der DWD rät, Aufenthalte im Freien zu meiden und Fahrten mit dem Auto möglichst zu vermeiden. Wer unbedingt auf die Straße muss, sollte sich auf Sperrungen einstellen und für den Notfall Decken und warme Getränke dabeihaben.