Achtung, Unwetter! Im Oberharz muss mit Orkanböen gerechnet werden

Halberstadt - Der Oberharz in Sachsen-Anhalt muss sich am Mittwoch auf teils schwere Orkanböen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst nun meldete.

Auf dem Brocken kann es am Mittwoch wieder zu Orkanböen kommen. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nimmt der Wind in vielen Landesteilen ordentlich zu.

Ab etwa 8 Uhr entwickelt sich der Sturm besonders auf dem Brocken zu Orkanböen, so der DWD. Dort sind dann Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometer möglich.

Am Vormittag und Nachmittag entwickelt sich der Sturm auch im Tiefland weiter und rings ums Gebirge kommt es zu starken Böen.

Dafür bleibt es in Sachsen-Anhalt überwiegend trocken, nur an der Landesgrenze zu Niedersachsen kommt es in der Nacht und in den frühen Morgenstunden zu Schauern und vereinzelten Gewittern.