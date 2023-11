"Akute Lebensgefahr" nach Schnee-Chaos: Bürger sollen zu Hause bleiben

Rheingau-Taunus-Kreis - "Mein dringender Appell: Bleiben Sie am Dienstag unbedingt zu Hause." Diese eindringliche Warnung formulierte Sandro Zehner (44, CDU), der Landrat des hessischen Rheingau-Taunus-Kreises. In der Region war am gestrigen Montag infolge starker Schneefälle Chaos ausgebrochen, zwischenzeitlich waren sogar rund 30 Personen in einer Schule von der Außenwelt abgeschnitten.