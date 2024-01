Autofahrer aufgepasst: DWD warnt vor Glatteis in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!

Leipzig - In Teilen von Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen besteht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Glatteisgefahr.

Auch im Berufsverkehr am Freitag sollten Autofahrer besonders aufmerksam sein, so der Rat der Wetterexperten. © Jan Woitas/dpa

Besonders betroffen sei die Region zwischen dem Harz und der Altmark in Sachsen-Anhalt, aber auch der Norden von Sachsen und der Südharz in Thüringen, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstagabend.

Aktuell treffen geringe Niederschlagsmengen auf den gefrorenen Boden und sorgen für Glätte. Auch am Freitag sei im Berufsverkehr besondere Aufmerksamkeit nötig, hieß es.

In anderen Regionen wie rund um Leipzig sorgt leichter Schneefall für Glätte. Laut Polizei in Sachsen-Anhalt führte der Schnee aber bisher nicht zu größeren Unfällen oder Straßensperrungen.

Am Freitag soll es milder werden, die Temperaturen liegen in den drei Bundesländern jedoch noch weitgehend unter null Grad Celsius. Der strenge Frost mit Temperaturen unter minus 10 Grad sei aber vorbei.