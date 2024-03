Der Frühling beginnt mit Sonnenschein und Wärme, doch dann ändert sich das Wetter wieder

Jedoch nicht überall. "Erreicht werden diese Werte in erster Linie entlang des Rheins und des Mains", sagte Felix Dietzsch, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Doch auch sonst werde es überwiegend sehr mild: Die Temperaturen steigen auf 15 bis 21 Grad.

Am Mittwoch ist Frühlingsanfang. Mit Blick auf das Wetter wird es der schönste Tag in dieser Woche. © Screenshot wetteronline.de/

Schönstes Frühlingswetter mit längerem Sonnenschein gibt es am Mittwoch in der Mitte und im Süden von Deutschland. Düster sieht es dagegen im Norden und Nordosten aus. Dort verhängen viele grauen Wolken den Himmel und es kann bei neun bis 16 Grad zeitweise regnen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf null Grad im Südosten Bayerns, am Oberrhein werden elf Grad erreicht.

Am Donnerstag ist es fast überall noch einmal mild. Im Norden wird es mit Werten zwischen zehn und 15 Grad etwas kühler als im Rest der Republik, wo noch einmal 15 bis 21 Grad erreicht werden.

Temperaturgewinner ist der Oberrhein, dort wird es am wärmsten. Dafür lässt sich im Südwesten am häufigsten die Sonne blicken. Die Leute im Süden und Osten sollten einen Schirm nicht vergessen, dort regnet es oft.

Das schöne Wetter ist nach den bisherigen Prognosen leider nur ein kurzes Vergnügen! Eure dicken Jacken solltet Ihr deshalb noch nicht wegpacken!



Denn schon für das Wochenende deutet sich eine deutliche Abkühlung an.