Der Sommer naht mit großen Schritten: Temperaturen bis 29 Grad erwartet

Offenbach – In Deutschland werden in den kommenden Tagen sommerliche Temperaturen erwartet, bevor es dann mancherorts kräftige Gewitter geben kann.

Der Sommer steht vor der Tür. Doch damit steigt auch die Gewittergefahr im ganzen Land. © Axel Heimken/dpa

Aus dem Mittelmeerraum werde deutlich wärmere und teils schwüle Luft zu uns geführt, sagte Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Freitag.

"So klettern die Temperaturen bis zum Sonntag auf 23 bis 28 Grad und auf einmal ist Sommer." Lediglich an den Küsten und im höheren Bergland bleibe es etwas kühler. Zum Wochenanfang seien dann teils kräftige Gewitter möglich. "Dann kann es vor allem in der Westhälfte Deutschlands lokal auch mal etwas heftiger zur Sache gehen."

Die Prognosen im Einzelnen: Am Samstag zeigen sich dichtere Wolkenfelder am Himmel, dazwischen kann es aber auch sonnige Abschnitte geben. Dazu werden frühlingshafte Temperaturen von 17 bis 23 Grad erwartet, lediglich an den Küsten bleibt es kühler.

An den Alpen sowie über dem östlichen Bergland sind laut DWD einzelne Schauer oder Gewitter und auch Starkregen möglich.