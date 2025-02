Ende der "Eiszeit" in Sicht: So lange müssen wir noch frieren

Deutschland - In vielen Teilen der Bundesrepublik klettern die Temperaturen zurzeit kaum über den Gefrierpunkt. Doch bald soll es wärmer werden - eine Warmfront ist auf dem Weg nach Deutschland.

An einigen Orten in Deutschland kann die Temperatur auf unter -10 Grad fallen. Aber es ist Besserung in Sicht. © Fotomontage: Patrick Pleul/dpa, Screenshot: wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am heutigen Dienstag überwiegend sonnig. Doch der wolkenlose Himmel hat auch seine Tücken. So bleiben die Temperaturen in vielen Regionen Deutschlands auch tagsüber unter dem Gefrierpunkt.

Die Regionen um Köln, Karlsruhe und Freiburg sind mit einer Spitzentemperatur von 5 Grad über null die wärmsten in ganz Deutschland. Die niedrigste Temperatur wurde hingegen in der Nacht von Montag auf Dienstag im sächsischen Sohland an der Spree (Landkreis Bautzen) gemessen. Hier betrugen die Temperaturen eisige -19 Grad!

Aufgrund dieser niedrigen Temperaturen ist besonders auf den Straßen Vorsicht geboten. In weiten Gebieten in Ostdeutschland, aber auch im östlichen und südöstlichen Mittelgebirgsraum, ist mit Dauerfrost zu rechnen, der auch fürs Erste anhalten wird.

Für die kommende Nacht zu Mittwoch wird bundesweit ebenfalls leichter bis mäßiger Frost bei Temperaturen zwischen -2 und -9 Grad vorhergesagt.