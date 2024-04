Frühling ade, Winter-Comeback: Warnung vor Glätte auf Straßen!

Bereits am Wochenende gab es unter anderem in Hessen einen Wintereinbruch. Der Deutsche Wetterdienst berichtet auch am Dienstag von gebietsweise Neuschnee. © Montage: Boris Roessler/dpa, 123RF/yukipon

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt erneut vor Schnee, vor allem im Süden. Am Alpenrand werden im Laufe des Tages wenige Zentimeter ab einer Höhe von 800 Metern erwartet.

Ein was bleibt uns aber tagsüber größtenteils erspart - Regen. Laut DWD wird es weitgehend trocken, in der Mitte des Landes sogar sonnig. Höchstwerte am Dienstag sind 5 bis 12 Grad, nur in den Alpen wird es kühler.

In der Nacht zu Mittwoch wird es dann auch in anderen Teilen Deutschlands unangenehm. Niederschläge ziehen von Nordwesten bis in die Mittelgebirge. In Lagen oberhalb der 400 Metern können sogar 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee fallen.

Auch am Alpenrand schneit es weiter, in Lagen oberhalb der 600 Meter werden 1 bis 5 Zentimeter, in Staulagen bis zu 10 Zentimeter Schnee erwartet.

Achtung: Der DWD warnt zudem vor überfrierender Nässe. Es wird glatt auf den Straßen. In der Nacht sinken die Temperaturen zudem auf bis zu minus 3 Grad, im Bergland sogar auf minus 6 Grad.