Frühling vertreibt Ekel-Wetter in Sachsen: So warm wird es vor Ostern

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Nach einem äußerst ungemütlichen März-Wochenende, das aber schon stark an so manchen April erinnerte, wird es Zeit für wärmeres und sonnigeres Wetter in Sachsen. Die Karwoche scheint dafür sehr gut geeignet zu sein.

Noch steht der Freistaat unter dem Einfluss eines Tiefs über der Ostsee – kalte Meeresluft wird herübergeweht. Doch das soll sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schon bald ändern. Vorher müssen die Sachsen noch durch den Montag durch: Viele Wolken bringen am Vormittag – so wie schon am Wochenende – Schauer mit sich, im oberen Bergland sogar mit Schnee gemischt. Je weiter der Tag voranschreitet, desto mehr lockert es von Norden her Richtung Süden und Osten auf. Obwohl sich dann hier und da auch die Sonne sehen lässt, bleibt es mit Höchstwerten von maximal elf Grad (in den Bergen höchstens acht Grad) aber relativ kühl. So auch in der kommenden Nacht, es wird frostig! Doch schon am Dienstag klettert das Quecksilber bereits auf bis zu 15 Grad. Dabei bleibt es trocken und dünne Schleierwolken können den Blick auf die Sonne trüben.

Wetter in Sachsen: Stück für Stück kommt der Frühling