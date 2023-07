Heftiger Sturm naht: "Poly" bringt extreme Orkanböen!

Bereits jetzt sind an der Nordseeküste stärkere Böen zu spüren. Am morgigen Mittwoch erreicht Sturmtief "Poly" dann seinen Höhepunkt. (Symbolbild) © 123RF/neilld

Bereits jetzt sind die aufkommenden Winde mit bis zu 55 Kilometer pro Stunde im Nordwesten Deutschlands zu spüren. In der heutigen Nacht zum Mittwoch entwickelt sich im Bereich der Nordseeküste ein kleines Tiefdruckgebiet. Tief "Poly", das über Dänemark nach Osten abzieht, hat es ganz schön in sich: Gewitter und extreme Orkanböen in Ostfriesland, Schleswig-Holstein und Hamburg von bis zu 130 Kilometer pro Stunde sind zu erwarten. Sogar extreme Orkanböen (ab 140 km/h) könnte es geben.

Bis in die Landesmitte und an den nordöstlichsten Zipfel Deutschlands breiten sich Orkanböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde aus, bringen Regen, Gewitter und vereinzelten Hagelschauern mit sich. Auch im Süden Deutschlands kann es zu stärkeren Winden und Starkregen-Schauern kommen.

Sturmtief "Poly" erreicht am morgigen Mittag seinen Höhepunkt und wird voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag wieder abflachen.

Dar DWD warnt vor Schäden an Bäumen, deren volle Laubkronen und in der derzeitigen Trockenheitsperiode ein höheres Risiko der Entwurzelung mit sich bringen. Auch die Straßen- und Schieneninfrastruktur wird vom Sommersturm betroffen sein.