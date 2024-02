22.02.2024 06:05 Mieses Wetter in Sachsen: Sturm im Anmarsch

In Sachsen frischt der Wind am Donnerstag auf. Am Abend wird es stürmisch.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden/Leipzig/Chemnitz - In Sachsen frischt der Wind am heutigen Donnerstag auf. Am Abend wird es stürmisch. In der Nacht zum Freitag werden für Sachsen stürmische Böen prognostiziert. (Symbolfoto) © Marius Bulling/dpa Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss im Tagesverlauf mit Regen und mäßigem Süd- bis Südwestwind, auf dem Fichtelberg mit Sturmböen (85 km/h) gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. In der Nacht zu Freitag wird eine deutliche Windzunahme erwartet. Verbreitet soll es starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 65 km/h aus Südwest geben. In freien Lagen und auf dem Fichtelberg herrschen weiterhin Sturmböen um die 80 km/h vor. Gebietsweise kann es regnen, sonst bleibt es stark bewölkt bei 8 bis 4 Grad. Am Freitag schwächt sich der Wind ab. Regen ist nicht zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei lockerer Bewölkung mit 8 bis 11 Grad auf mildem Niveau. Weitere Infos zum Wetter in Sachsen unter www.dwd.de.

