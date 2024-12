Nikolaus ohne Schnee! Wo es am Wochenende in Sachsen trotzdem glatt wird

Der Nikolaus bringt keinen Schnee mit, das Wochenende in Sachsen startet eher regnerisch. © Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa, Screenshot wetteronline.de

Was schon in der vergangenen Nacht begann, setzt sich am Tage fort: Vielerorts regnet es teils in Strömen, dazu bläst der Wind oft ziemlich stürmisch über den Freistaat. Nichts mit Schnee, wenn der Nikolaus kommt.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird sich das auch im Tagesverlauf nicht groß ändern. Dabei klettern die Höchstwerte auf maximal 7 bis 9 Grad, in den Bergen auf höchstens 7 Grad.

Achtung: Vor allem am Morgen kann örtlich Glatteis wegen überfrierender Nässe nicht ausgeschlossen werden!

Der Regen setzt sich anfangs auch in der kommenden Nacht fort, zieht nach Mitternacht aber langsam nach Osten ab. Es lockert bei Tiefstwerten zwischen 5 und 3 Grad, im oberen Bergland knapp unter dem Gefrierpunkt, ein wenig auf.

Während der Wind in den tieferen Lagen nachlässt, stürmt es auf dem Fichtelberg weiter.