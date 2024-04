Nirgendwo war es wärmer! Hier wurde heute die höchste Temperatur gemessen

Bundesweit am wärmsten war es am heutigen Sonntag in Rosenheim. (Archivbild) © dpa/Uwe Lein

"Das war eigentlich ein sommerlicher Tag", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). "Die Temperaturen lagen eigentlich im gesamten Süden und Südosten um die 25 Grad."

In Teilen Bayerns war es an diesem Wochenende so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im ersten April-Drittel. Der bisher höchste in der ersten Dekade des Monats vom 1. bis 10. April gemessene Wert im Freistaat lag deutlich darunter: Im Jahr 1961 waren in Wasserburg 26,8 Grad registriert worden.

Biergärten und Eisdielen waren am Sonntag gut besucht; auf den Seen waren Segler, Surfer und Stand-up-Paddler unterwegs, mancher schlüpfte auch schon in die Badehose.

Noch wärmer war es in manchen Teilen Deutschlands am Samstag. In Ohlsbach im Rheintal (Baden-Württemberg) wurden nach vorläufigen Daten 30,1 Grad gemessen.

Die fast hochsommerlichen Temperaturen sind den Experten zufolge nicht allein mit dem Klimawandel zu erklären. Verantwortlich für das ungewöhnlich warme Wetter sind laut DWD Hoch "Olli" und Sturmtief "Timea". Beide pumpen den Meteorologen zufolge subtropische Warmluft von Südwesten Richtung Deutschland.