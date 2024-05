Polarlichter über Deutschland: Heute habt Ihr noch einmal die Chance!

Deutschland - Wer die Polarlichter über Deutschland in der vergangenen Nacht verschlafen hat, muss nicht traurig sein. Das Naturphänomen wiederholt sich in den nächsten Stunden nochmals. Hier erfahrt Ihr, wie die Chancen stehen und wie Ihr das perfekte Bild davon schießen könnt.

Die ersten Polarlichter trafen am gestrigen Freitag bereits gegen 16.45 Uhr über Deutschland auf die Erdatmosphäre. Vermutlich geschah dies am heutigen Samstag zu einer ähnlichen Zeit. Doch da war es noch zu hell, um sie mit dem bloßen Auge sehen zu können.

Ein spektakuläres Szenario bot sich auch bei Treisberg (Hessen). © dpa/Lando Hass

Wer die bunten Erscheinungen sehen will, sollte sich außerhalb von Großstädten aufhalten. Die Beleuchtung in Städten – von Straßenlaternen, Wohnhäusern, Reklametafeln und Autos gleichermaßen – ist so massiv, dass sie in den Himmel strahlt und die schwachen, bunten Farben übertönt.

Wer einen schönen Ort am Stadtrand oder auf dem Land entdeckt hat, sollte versuchen, sich von der Großstadt abzuwenden und ins Leere zu schauen. Je dunkler die Atmosphäre, desto höher die Erfolgschancen, die Aurora borealis, so der Fachbegriff, zu sehen.

Allgemein empfiehlt es sich, in Richtung Norden zu blicken, da die Polarlichter von dort auf die Erde treffen. Da sie sich in der kommenden Nacht aber vermutlich erneut bis über die Schweiz und Österreich erstrecken werden, muss dies jedoch nicht zwangsläufig beachtet werden.

Wichtig: Seid geduldig! Die Lichter sind dauerhaft in Bewegung. Dadurch sind sie mal besser, mal schlechter zu erkennen. Den Standort zu wechseln, empfiehlt sich meistens nicht. Es könnte passieren, dass Ihr mit den schwachen Lichtern umherzieht und die starke Einwirkung verpasst.