Sachsen-Wetter: Der Sommer ist da! So schön wird's zum Wochenstart

In Leipzig geht am heutigen Montag das 30. Jubiläum des Wave-Gotik-Treffens zu Ende. Wie bereits am Wochenende können sich die Teilnehmer erneut über wunderbares Wetter freuen. © Jan Woitas/dpa

Grund für die guten Aussichten ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein ausgedehntes Hoch über den Britischen Inseln, das mit trockener Luft das Wettergeschehen kontrolliert.

Was sich bereits am vergangenen Wochenende zeigte, setzt sich auch am Pfingstmontag fort: Jede menge Sonne, nur in Teilen sind auch lockere Wolkenfelder am Himmel zu finden.

Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 20 und 22 Grad, im Bergland zwischen 15 und 19 Grad. Der Wind kommt lediglich schwach bis mäßig von Nordwest bis Nord.

Die Nacht zum Dienstag wird wolkig, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Temperaturen fallen auf 9 bis 3 Grad. In Tal- und Muldenlagen im Bergland kann es sogar auf 1 Grad heruntergehen. Der Wind macht sich nur schwach bemerkbar.

Ein ähnliches Bild wird auch für Dienstag erwartet. Neben viel Sonnenschein ziehen vorübergehend lockere Wolkenfelder über Sachsen. Die Temperaturen klettern ortsweise auf bis zu 23 Grad, im Bergland werden zwischen 13 und 19 Grad erwartet. Der Wind weht weiter schwach von Norden.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt klar mit Tiefstwerten zwischen 9 und 5 Grad sowie bis zu 3 Grad im Bergland.