Sommersturm "Poly" rollt auf Deutschland zu: Wetterdienst warnt vor Orkanböen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Sturmwarnung für Norddeutschland veröffentlicht. Am Mittwoch wird Sommersturm Poly teilweise Orkanböen bringen.

Von Anne-Sophie Mielke, Oliver Wunder, Dana-Jane Kruse

Deutschland - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einem heftigen Sturm am heutigen Mittwoch. Vor allem im Nordwesten drohen Unwetter.

Am Mittwoch erreicht ein schweres Sturmtief die Bundesrepublik. © Bildmontage/Screenshot/wetteronline.de, Robert F. Bukaty/AP/dpa In der Nacht zum Mittwoch entwickelte sich im Bereich der Nordseeküste ein kleines Tiefdruckgebiet. Daraus wird Sommersturm "Poly", der über Dänemark nach Osten abzieht. Gewitter und extreme Orkanböen in Ostfriesland, Schleswig-Holstein und Hamburg von bis zu 130 Kilometer pro Stunde sind zu erwarten. Sogar extreme Orkanböen (ab 140 km/h) könnte es laut DWD geben. Bis in die Landesmitte und an den nordöstlichsten Zipfel Deutschlands breiten sich Orkanböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde aus, bringen Regen, Gewitter und vereinzelten Hagelschauern mit sich. Auch im Süden Deutschlands kann es zu stärkeren Winden und Starkregen-Schauern kommen. Wetter Deutschland Rauchwolke erreicht nach heftigen Kanada-Waldbränden Deutschland Sturmtief "Poly" erreicht am heutigen Nachmittag seinen Höhepunkt und wird voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag wieder abflauen. Der DWD warnt vor Schäden an Bäumen, deren volle Laubkronen und in der derzeitigen Trockenheitsperiode ein höheres Risiko der Entwurzelung mit sich bringen. Auch die Straßen- und Schieneninfrastruktur wird vom Sommersturm betroffen sein.

5. Juli, 11.15 Uhr: Niederlande stellt Eisenbahnverkehr ein

In den Niederlanden gab es wegen eines Unwetters massive Verkehrsbehinderungen. Die Eisenbahnen stellten den Verkehr im Norden des Landes aufgrund eines schweren Sturms am Mittwochmorgen schrittweise ein, wie die Bahn mitteilte. Auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol ist zwischen 9.00 und 15.00 Uhr nur ein eingeschränkter Flugverkehr möglich, wie der Flughafen mitteilte. Verspätungen und Ausfälle seien zu erwarten.

In den Niederlanden stürmte der heftige Sturm "Poly" bereits. © Remko De Waal/ANP/dpa

5. Juli, 11.03 Uhr: Wetterdienst warnt vor unnötigen Autofahrten

Der Sturm bringt an den Küsten im Tagesverlauf Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde mit sich, wie der DWD am Mittwoch mitteilte. "Das ist für einen Sommersturm schon wirklich extrem", sagte ein DWD-Meteorologe. Am Vormittag soll die Windstärke langsam zunehmen und gegen Mittag noch stärker werden. Dazu wird es regnerisch, einzelne Gewitter sind möglich. Vom Emsland bis nach Schleswig-Holstein kann es im Laufe des Tages auch vereinzelt orkanartige Böen geben, an der Nordsee auch Orkanböen, also noch höhere Windgeschwindigkeiten. In der Nacht soll der Wind nachlassen.

"Der Schwerpunkt der Windentwicklung deutet sich für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins an", teilte der DWD mit. Dort bestehe ab dem späten Mittwochvormittag bis zum Abend die Gefahr von orkanartigen Böen oder Orkanböen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor unnötigen Autofahrten und ruft dazu auf, windanfällige Gegenstände zu sichern. Auch südlicher erwarten die Menschen Gewitter, Schauer und Sturmböen.

Am Mittwochmittag kann es auch vereinzelt Gewitter geben. © Patrick Pleul/dpa

5. Juli, 10.31 Uhr: Sturm-Kern zieht über Niederlande

Sommersturm "Poly" rollt derzeit über die Niederlande. Laut Kachelmannwetter kommt es südlich des Kerns zu teils Orkanböen von über 130 km/h.

5. Juli, 10.07 Uhr: Sturmflut an Nordseeküste möglich

Wie der Sturmflutwarndienst am Mittwochmorgen mitteilt, ist die Wetterlage im Norden sehr unbeständig. Dabei sind höhere Wasserstände bis zu einer Sturmflut an der Nordseeküste nicht auszuschließen. Für die Ostseeküste liegen keine Warnungen vor.

4. Juli, 22.03 Uhr: Schüler dürfen wegen Sturmwarnung früher in die Ferien

Die niedersächsische Stadt Oldenburg wird den Unterricht am morgigen Mittwoch bereits um 10 Uhr beenden. Diese Reaktion auf Orkantief "Poly" gilt für "alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Oldenburg", hieß es auf der offiziellen Webseite der Stadt. Ein Betreuungsangebot für Schüler die trotz des Unterrichtsausfalls länger bleiben wird gewährleistet, nicht aber Verpflegung. Der Sturm sorgt für einen verfrühten Sommerferienbeginn der anderen Art: in Niedersachsen beginnt am 6. Juli offiziell die Ferienzeit.

Alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Oldenburg haben am morgigen Mittwoch bereits ab 10 Uhr Schluss. © Caroline Seidel-Dißmann/dpa

4. Juli, 21.34 Uhr: So soll der Sturm laut DWD verlaufen

Der DWD hat am Dienstagabend den möglichen Verlauf von "Poly" detaillierter beschrieben. Die Nacht zum Mittwoch startet mit starken Böen im Nordwesten Deutschlands (Ostfriesland). Diese breiten sich aus und stürmischen Orkanböen (bis zu 70 Kilometer pro Stunde). Dann soll es vorübergehend ruhig werden, ehe der Sturm in der zweiten Nachthälfte wieder auflebt. Der Mittwochmorgen startet ebenfalls mit starken bis stürmischen Böen, die sich bis zum Mittag nach Osten bis in die Landesmitte ausbreiten. Am Mittag erreichen die Böen dann ihre Spitzengeschwindigkeit von 130 Kilometer pro Stunde. Sie werden voraussichtlich bis zum Nachmittag andauern und im Nordosten am schlimmsten sein. Gegen Abend werden auch in Schleswig-Holstein und an der Ostsee "teils schwere Sturmböen, exponiert orkanartige Böen.", so der DWD. Im Laufe des Mittwochabends drängt dann schwächerer Wind von Westen nach Deutschland. Der Sturm soll dann auch an der Ostsee in der zweiten Hälfte der Nacht zum Donnerstag nachlassen.

Helfen leider nur bei Regen: Regenschirme sind bei Orkanböen von bis zu 130 km/h leider nutzlos. © Boris Roessler/dpa

Die voraussichtliche Lage für den morgigen Mittwoch, 14 Uhr:

4. Juli, 21.10 Uhr: Werden die Züge fahren?

Erst Ende Juni legte Tief "Lambert" große Teile Deutschlands mit Gewittern und Starkregen lahm. Der Zugverkehr war dadurch teils massiv beeinträchtigt. Bisher hat die Deutsche Bahn nicht auf den angekündigten Sommersturm reagiert. Vorstellbar ist allerdings die Einstellung des Zugbetriebs in den am schwersten betroffenen Regionen, wie es ab und an bei ähnlichen Wetterextremen vorkommt. Pendler sollten das einplanen.

4. Juli, 20.30 Uhr: Amtliche Unwetterwarnung veröffentlicht

Auf zahlreichen Handys in Norddeutschland bimmelten am Dienstagabend die WarnApps. Der DWD veröffentlichte für weite Teile Schleswig-Holsteins, Hamburg, Bremen und den Nordwesten Niedersachsens amtliche Unwetterwarnungen. Dort können am Mittwoch zwischen 14 und 20 Uhr Orkanböen auftreten. Sie können eine Geschwindigkeit zwischen 100 km/h und 130 km/h erreichen und wehen anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. Der DWD warnt vor schweren Schäden an Gebäuden. Es könnten Bäume entwurzelt werden und Dachziegel,

Äste oder Gegenstände herabstürzen. Daher sollten unbedingt alle Fenster und Türen geschlossen werden. Alle Gegenstände im Freien sollten gesichert werden. "Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!", heißt es in der Warnung.

Der DWD hat am Dienstagabend zahlreiche Unwetterwarnungen veröffentlicht. © Screenshot/dwd.de

4. Juli, 15.45 Uhr: "Poly" ist ein seltenes Wetterphänomen

Laut Experten handelt es sich bei "Poly" um ein für diese Jahreszeit recht seltenes und plötzlich auftretendes Wetterphänomen, dass es nicht zu unterschätzen gilt.