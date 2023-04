Sturmflut Warnung für Ostsee-Küste: Fährbetrieb in Kiel eingestellt

Kiel/Flensburg - Der schleswig-holsteinischen Ostseeküste droht am Sonnabend eine Sturmflut. Die Behörden haben eine entsprechende Warnung veröffentlicht.

Für den Mittag werden an der Ostsee Hochwasserwerte von bis zu 1,05 Metern erwartet. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

In der Kieler und Lübecker Bucht wird nach Angaben des "Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie" (BSH) in Rostock ein um bis zu 1,05 Meter erhöhter Meeresspiegel erwartet. Der Höchststand soll gegen Mittag erreicht werden.

Die Fördefährlinie in Kiel hat nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur am Samstagvormittag den Betreib eingestellt. Da die Anleger weitesgehend überspült seien, könnten Fahrgäste die Fähren nicht betreten, so ein Sprecher gegenüber der DPA.

Richtung Osten nehmen die Wasserhöchststände hingegen ab. Westlich von Rügen werden noch 0,90 Meter, im Gebiet "Kleines Haff" nur noch 0,75 Meter maximaler Hochwasserwert erwartet.

Das BSH teilt die Sturmfluten in der Ostsee in folgende vier Kategorien ein: