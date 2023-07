Sturmwarnung: Erste Stadt schickt Schüler wegen "Poly" früher nach Hause

Deutschland - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einem heftigen Sturm am morgigen Mittwoch. Vor allem im Nordwesten drohen Unwetter.

Der DWD warnt vor Schäden an Bäumen, deren volle Laubkronen und in der derzeitigen Trockenheitsperiode ein höheres Risiko der Entwurzelung mit sich bringen. Auch die Straßen- und Schieneninfrastruktur wird vom Sommersturm betroffen sein.

Sturmtief "Poly" erreicht am morgigen Nachmittag seinen Höhepunkt und wird voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag wieder abflauen.

Bis in die Landesmitte und an den nordöstlichsten Zipfel Deutschlands breiten sich Orkanböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde aus, bringen Regen, Gewitter und vereinzelten Hagelschauern mit sich. Auch im Süden Deutschlands kann es zu stärkeren Winden und Starkregen-Schauern kommen.

Gewitter und extreme Orkanböen in Ostfriesland, Schleswig-Holstein und Hamburg von bis zu 130 Kilometer pro Stunde sind zu erwarten. Sogar extreme Orkanböen (ab 140 km/h) könnte es laut DWD geben.

In der Nacht zum Mittwoch entwickelt sich im Bereich der Nordseeküste ein kleines Tiefdruckgebiet. Daraus wird Sommersturm "Poly", der über Dänemark nach Osten abzieht.

Der Sturm sorgt für einen verfrühten Sommerferienbeginn der anderen Art: in Niedersachsen beginnt am 6. Juli offiziell die Ferienzeit.

Die niedersächsische Stadt Oldenburg wird den Unterricht am morgigen Mittwoch bereits um 10 Uhr beenden. Diese Reaktion auf Orkantief "Poly" gilt für "alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Oldenburg", hieß es auf der offiziellen Webseite der Stadt .

Der DWD hat am Dienstagabend den möglichen Verlauf von "Poly" detaillierter beschrieben.

Die Nacht zum Mittwoch startet mit starken Böen im Nordwesten Deutschlands (Ostfriesland). Diese breiten sich aus und stürmischen Orkanböen (bis zu 70 Kilometer pro Stunde). Dann soll es vorübergehend ruhig werden, ehe der Sturm in der zweiten Nachthälfte wieder auflebt.

Der Mittwochmorgen startet ebenfalls mit starken bis stürmischen Böen, die sich bis zum Mittag nach Osten bis in die Landesmitte ausbreiten. Am Mittag erreichen die Böen dann ihre Spitzengeschwindigkeit von 130 Kilometer pro Stunde. Sie werden voraussichtlich bis zum Nachmittag andauern und im Nordosten am schlimmsten sein.

Gegen Abend werden auch in Schleswig-Holstein und an der Ostsee "teils schwere Sturmböen, exponiert orkanartige Böen.", so der DWD.

Im Laufe des Mittwochabends drängt dann schwächerer Wind von Westen nach Deutschland. Der Sturm soll dann auch an der Ostsee in der zweiten Hälfte der Nacht zum Donnerstag nachlassen.