Temperatur-Tief überwunden: Sachsen-Wetter bleibt am Wochenende trotzdem ungemütlich

Leipzig - Der Winter hält Sachsen in seinem eisigen Griff fest: Am Wochenende gibt es aber immerhin hier und da ein paar Plusgrade im Freistaat. Vor allem für Autofahrer ist außerdem wegen Glatteis Vorsicht geboten.

Da will doch kein Hund vor die Tür: Auch wenn es wieder wärmer wird, bleibt es im Freistaat ungemütlich. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, wetteronline.de

Der Freitag startet den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach mit Temperaturen zwischen minus zwei und plus ein Grad.

Leichter Schneefall und gefrierender Regen sorgen in der Nacht und bis Freitagvormittag für Glättegefahr - der DWD hat daher eine Warnung ausgesprochen und bittet um besondere Aufmerksamkeit im Berufsverkehr.

Der Himmel bleibt am Freitagmorgen trüb und bewölkt, von Sonne fehlt jede Spur. Vor allem in den Hochlagen ist mit Schnee, Schneegeriesel oder gefrierendem Sprühregen zu rechnen.

Mit ungemütlichem Niederschlag von oben geht es auch am Samstag weiter: Während es im Erzgebirge stürmt, kommt es auch im Flachland zu Schauern und vereinzelt Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen zwei Grad in Leipzig und Dresden und null Grad in Chemnitz.

Am Sonntag pendelt sich die Temperaturanzeige bei knapp über der Null ein, der Freistaat wird großflächig von leichtem Schnee und Schneeregen berieselt.