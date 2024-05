Es braut sich was zusammen: Droht am Wochenende das Unwetter des Jahres?

Deutschland - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigen Regenfällen mit Unwetter-Potenzial in weiten Teilen Deutschlands.

Über weiten Teilen Deutschlands ist am kommenden Wochenende mit ergiebigen Regenfällen zu rechnen. © Fotomontage: 123RF/howtogoto, Screenshot/wetteronline.de

Demnach ist bereits am Donnerstag im weiteren Tagesverlauf landesweit mit wechselhaften Schauern und Gewittern, örtlich sogar in Verbindung mit Starkregen oder Hagel, zu rechnen. Bei tagsüber angenehmen 16 bis 22 Grad und schwachem bis mäßigen Wind sind aufgelockerte und mitunter sonnige Abschnitte dennoch möglich.

Am Freitag wird dann ein Unwetter mit ergiebigem Dauerregen über großen Teilen Süddeutschlands und der östlichen Landesmitte erwartet. Am ehesten bleibt es von der Ostsee bis in die Lausitz noch länger freundlich. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen 11 und 24 Grad.

Am Samstag setzt sich die Unwetterlage fort: Vielerorts bleibt es unbeständig und regnerisch. Von den Küsten bis zur Altmark/Uckermark zeigt sich das Wetter hingegen zeitweise sonnig und trockener. In den Regengebieten werden Temperaturen um etwa 14 Grad erreicht.

Regenfälle von 50 bis vereinzelt 150 Liter pro Quadratmeter seien am Wochenende realistisch. Bis einschließlich Sonntag besteht vielerorts Hochwassergefahr!