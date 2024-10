06.10.2024 14:00 2.585 Ex-Hurrikan auf Weg nach Deutschland: Wetterdienst warnt!

So wird das Wetter in der kommenden Woche in Deutschland.

Von Anne-Sophie Mielke

Deutschland - Den goldenen Herbst kann man ab Montag nur noch gebietsweise in Deutschland finden. Vielerorts muss man mit viel Regen und kräftigem Wind vorliebnehmen. Möglicherweise bekommt die Republik sogar die Nachwirkungen eines Hurrikans zu spüren! Am Donnerstag wird es laut Wetteronline.de in Deutschland stürmisch. © Screenshot/wetteronline.de Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es eine "turbulente Woche" werden - zumindest was das Wetter in Deutschland angeht. Bereits ab morgen "muss die Sonnenbrille vielerorts gegen Regenkleidung eingetauscht werden", erklärt Meteorologe Nico Bauer. Richtig stürmisch kann es am Donnerstag werden. An jenem Tag soll uns laut Wetteronline.de der ehemalige Hurrikan "KIRK" erreichen, der auch schwere Sturmböen dabei hat. Ob und wie stark uns "KIRK" allerdings trifft, könne man noch nicht mit Sicherheit sagen. Der Sturm würde im Fall der Fälle aber vor allem Westdeutschland heimsuchen. Wetter Deutschland Showdown mit viel Sonne: Höhere Temperaturen am letzten Wiesn-Tag Ab Montag müsse man außerdem von Südwesten bis zur Mitte der Republik mit schauerartigen Regen rechnen. Die Sonne sieht man morgen nur von Südostbayern bis in die Lausitz. Die Temperaturen zeigen sich am Montag recht mild und klettern bis auf 20 Grad. Laut DWD könnten sogar Spitzenwerte von bis zu 23 Grad an Oberrhein und Neckar erreicht werden. In der nächsten Woche sollte man lieber einen Regenschirm dabei haben. © Martin Gerten/dpa Regen und Gewitter bestimmen das Bild Am Dienstag herrscht ein ähnliches Bild: Wolken und schauerartiger Regen bestimmen das Wetter. Vereinzelt soll es auch kurze Gewitter geben. Der Föhn bringt auch an diesem Wochentag höhere Temperaturen zu uns. Im Alpenvorland kann es fast 25 Grad geben. Von Ostbayern bis zum Oderbruch zeigt sich die Sonne auch in längeren Abschnitten. Nach einer milden Nacht bei 15 bis 9 Grad muss man sich erneut auf einen Regentag einstellen. Der Mittwoch bringt wieder viel Niederschlag und einzelne Gewitter mit sich. Freundlich und oft trocken bleibt es im Süden und Südosten Bayerns und in Sachsen. Im Laufe des Tages kommt dann teils starker, böiger Süd- bis Südwestwind auf. Im höheren Bergland sind auch stürmische Böen möglich. "Am Donnerstag erwartet uns dann voraussichtlich die erste Sturmlage des Herbstes", sagt Bauer.

