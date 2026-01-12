Frost und Glätte zum Wochenstart: Jugendlicher stirbt bei Versuch, Schnee von Stromleitung zu räumen

Fortsetzung des Artikels laden

8. Januar, 15.42 Uhr: Wetter in MV laut Experte "markant, aber nicht dramatisch"

Mecklenburg-Vorpommern dürfte nach aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag weitgehend von Unwetter verschont bleiben. "Markant, aber nicht dramatisch" werde das Wetter voraussichtlich auch im am stärksten von Schneefall betroffenen Südwesten des Bundeslandes, sagte ein Sprecher des DWD.

8. Januar, 15.33 Uhr: Jägerschaft ruft Notzeit für Wildtiere aus

Wegen des anhaltenden Winterwetters in Ostfriesland hat der Kreisjägermeister im Landkreis Aurich eine sogenannte Notzeit für Wildtiere ausgerufen. Die Maßnahme nach dem niedersächsischen Jagdgesetz diene dem Schutz des Wildes in einer witterungsbedingt angespannten Versorgungslage, teilte die Landkreisverwaltung mit. Die bevorstehende Witterung mit erwartetem Neuschnee, anhaltendem Frost und einer einfrierenden Schneedecke erschwere den Zugang der Tiere zu Pflanzen und Trieben weiter. "Dadurch entsteht eine akute Versorgungsknappheit, die das Überleben vieler Wildtiere gefährdet." Eine ausgerufene Notzeit erlaubt nach dem Jagdgesetz, Wildtiere in Not mit artgerechtem Futter zu versorgen. Außerhalb dieser Notzeit ist das Füttern von Wild in der Regel verboten. Außerdem ist die Jagd, insbesondere Gesellschaftsjagden, dann untersagt.

Aufgrund winterlichen Wetters wird Wildtieren der Zugang zu ihren natürlichen Nahrungsquellen erschwert. (Archivfoto) © Carola Große-Wilde/-/dpa

8. Januar, 15.29 Uhr: Sturmtief gefährdet Bundesliga-Spiele

Vom Sturmtief Elli ist auch der kommende Bundesliga-Spieltag betroffen. So ist wegen des Wintereinbruchs und weiteren vorhergesagten starken Schneefällen in Hamburg und im gesamten Norden etwa das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig gefährdet. Fans von Union Berlin helfen dem Club derweil beim Beseitigen der befürchteten Schnee- und Eismassen vor dem Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05. Man tue alles dafür, um das Spiel stattfinden zu lassen, wie Unions Geschäftsführer Kommunikation, Christian Arbeit, erklärte. Bei Werder Bremen sind vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim zusätzliche 50 Mitarbeiter im Einsatz, um die Bereiche rund um das Weserstadion vom Schnee zu befreien und notfalls sogar während der Partie zu räumen. Bremens Mediendirektor Christoph Pieper erklärte: "Was passiert, wenn zwei Meter Schnee fallen, wage ich nicht zu beurteilen." Derzeit gehe man aber davon aus, dass das Spiel stattfinden könne.

Das Bundesliga-Spiel zwischen FC St. Pauli und RB Leipzig befindet sich aufgrund des Schneefalls in der Schwebe. © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 15.19 Uhr: Schulen in Rheinland-Pfalz können selbst über Ausfall von Präsenzunterricht entscheiden

Die rheinland-pfälzischen Schulen können bei extremem Winterwetter in Abstimmung mit den zuständigen Trägern vor Ort eigenständig entscheiden, ob der Präsenzunterricht nicht stattfindet. Eine solche Entscheidung soll nach Angaben des Bildungsministeriums den Eltern dann über die verabredeten Kommunikationswege weitergegeben werden. Grundsätzlich sollte in diesen Fällen, wenn es möglich und zumutbar ist, eine Notbetreuung gewährleistet werden, hieß es. Die Schulen können laut Ministerium zudem selbstständig entscheiden, in welcher Form sie ein Angebot für digitalen Unterricht und Hausarbeit bereitstellen. Falls die Schulen geöffnet sind, die Eltern aber wegen der Wetterlage die Kinder nicht in die Schule schicken, oder die Schülerinnen und Schüler wegen der Beeinträchtigungen die Schule nicht erreichen können, werde eine großzügige Entschuldigungspraxis angewendet, teilte das Bildungsministerium mit. Es werde dann davon abgesehen, den Tag als Fehltag zu werten.

8. Januar, 15.16 Uhr: Minus 27,8 Grad in Sachsen gemessen

Nach Angaben des MDR-Wetterstudios wurde im sächsischen Kühnhaide, einem Ortsteil von Marienberg (Erzgebirgskreis), am frühen Donnerstagmorgen eine Temperatur von minus 27,8 Grad gemessen. Es sei sachsenweit die bisher kälteste Nacht dieses Winters gewesen.

8. Januar, 15.01 Uhr: VW stoppt Produktion wegen Sturmtief

Wegen des erwarteten Sturmtiefs Elli lässt VW am Freitag in Emden die Produktion ruhen. Beide Schichten würden entfallen, die Bänder für einen Tag stillstehen, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die "Nordwest-Zeitung" berichtet. Ein eigentlich für Ende Januar in Emden geplanter Ruhetag sei auf diesen Freitag vorgezogen worden.

Die Produktion im VW-Werk Emden wird aufgrund des Sturmtiefs am Freitag gestoppt. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

8. Januar, 14.48 Uhr: Warnung vor Sturmflut an der Ostsee

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat wegen des erwarteten Oststurms eine Sturmflutwarnung für die Lübecker und die Kieler Bucht herausgegeben. Sie gilt ab Freitagabend. In der Kieler Bucht und in Flensburg werden bis etwa 1,20 Meter über dem Normalwert erwartet, in der Lübecker Bucht sind es bis zu 1,0 Meter.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) Sturmflutwarnung herausgegeben. (Archivbild) © Carsten Rehder/dpa

8. Januar, 14.22 Uhr: Notaufnahmen mit mehr Patienten wegen Eis und Schnee

Wegen des vielen Schnees und Eises auf den Straßen und Gehwegen in Hamburg sind in dieser Woche viele Menschen gestürzt und haben sich verletzt. "In den vergangenen Tagen gab es deutlich mehr Patientinnen und Patienten, die nach Stürzen in eine unserer sieben Notaufnahmen in Hamburg gekommen sind", sagte ein Sprecher der Asklepios-Kliniken der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Pflegekräfte in den Notaufnahmen, das OP-Personal, die Röntgenspezialisten und die Unfallchirurgen seien rund um die Uhr im Dauereinsatz und derzeit stark gefordert. "In der Klinik in St. Georg zum Beispiel gab es etwa die doppelte Anzahl an Unfallverletzungen wie sonst üblich." Allein am Wochenende seien dort mehr als 20 Frakturen behandelt und operiert worden. Das seien vor allem die üblichen Abstützverletzungen an Handgelenken oder Ellenbogen gewesen, aber auch Oberschenkelhalsfrakturen. Das höhere Aufkommen sei bislang gut kompensiert worden.

In den Hamburger Notaufnahmen häuften sich zuletzt die Behandlungen infolge von Stürzen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

8. Januar, 14.20 Uhr: Kein Schulbusverkehr am Freitag in zwei Landkreisen

Wegen des angekündigten Schnee- und Sturmwetters haben die Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim den Schulbusverkehr für Freitag abgesagt. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim riet den Menschen überdies, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und unnötige Autofahrten zu vermeiden. Der Wochenendeinkauf sollte demnach schon am Donnerstag erledigt werden. Weiter heißt es auf der Facebook-Seite des Landkreises: "Achtet auf Äste & Dachlawinen."

8. Januar, 14.17 Uhr: Witterungsbedingte Einschränkungen am Flughafen Hamburg

Eis und Schnee führen am Flughafen Hamburg zu Einschränkungen im Luftverkehr. Da auch andere Airports und Drehkreuze von Extremwetter betroffen seien, sei einiges durcheinandergewirbelt worden, sagte eine Sprecherin. Es komme zu teils deutlichen Verspätungen. Die Abflug- und Ankunftstafel des Flughafens zeigte für den Nachmittag aber nur gut eine Handvoll gestrichener Flüge an. Der Winterdienst am Flughafen sei seit Jahresbeginn bereits im Dauereinsatz, sagte die Sprecherin. Ab einer Schneehöhe von zwei Millimetern müssten die Start- und Landebahnen geräumt werden. Je nach Lage könne dies rund eine halbe Stunde in Anspruch nehmen - bis zu zehnmal am Tag. Des Weiteren führe auch die Enteisung der Maschinen zu Verzögerungen. Sie dauere rund 45 Minuten pro Flugzeug.

Das Winterwetter macht auch vor dem Hamburger Flughafen nicht Halt. © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 13.17 Uhr: 86-Jähriger nach Schneepflug-Unfall gestorben

Der von einem Schneepflug erfasste Fußgänger in Villingendorf (Kreis Rottweil) ist noch am Abend des Unfalltags im Krankenhaus gestorben. Der 60-jährige Fahrer hatte mit seinem Schneepflug einen Gemeindeparkplatz geräumt und wollte anschließend auf die Straße einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei erwischte er den 86-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg unterwegs war. Zunächst galt der Fußgänger als schwer verletzt, verstarb dann am Abend im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen zur Klärung des Unfalls beauftragt.

Ein 86-Jähriger hat einen Schneepflug-Unfall nicht überlebt. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

8. Januar, 13.07 Uhr: Hier gilt Unwetterwarnung wegen Schneeverwehungen

Ein Schneesturm wird laut DWD nicht erwartet. Von einem Blizzard könne erst gesprochen werden, wenn im sogenannten Mittelwind Windstärken von bis zu 55 Kilometern pro Stunde gemessen werden, sagte Wetter-Experte David Menzel. Das entspreche auf der Beaufortskala (Bft) der Windstärke 7. "Wir werden morgen eher die 5 bis 6 erreichen. Insofern ist es auch kein Schneesturm per Definition." Für heute ist zunächst das Schwierigste geschafft, so der Meteorologe weiter. "Im weiteren Verlauf wird noch ein bisschen Schnee fallen und es kann sein, dass es am Nachmittag leicht weiter schneit. Am Abend wird es weniger." Am Vormittag hatte es in und um Hamburg etwa sechs Zentimeter Neuschnee gegeben.

Autofahrer müssen im Norden teils mit Schneeverwehungen rechnen. (Archivfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

8. Januar, 12.44 Uhr: Nordwest-Flughäfen und BER treffen Vorbereitungen, auch ostdeutsche Airports rüsten sich

Wegen des erwarteten Sturmtiefs "Elli" mit viel Schnee bereiten sich die Flughäfen in Hannover und Bremen auf Wetterprobleme vor. An beiden Airports steht der Winterdienst in Bereitschaft, um Start- und Landebahnen zu räumen. "Ob es zum Wochenende Auswirkungen auf den Flugbetrieb gibt, können wir aktuell noch nicht sagen", sagte eine Sprecherin des Flughafens Hannover. Das hänge nicht nur von der Wetterlage vor Ort ab, sondern auch von der Situation an den anderen Flughäfen. In Bremen stehen nach Angaben des Flughafens 19 Räumfahrzeuge bereit. "Die Fahrzeuge und Geräte befinden sich in Bereitschaft. Entsprechende feste und flüssige Flächenenteisungsmittel sind bevorratet", sagte ein Sprecher. Priorität habe dabei das Räumen der Haupt-Start- und Landebahn. Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) hat nach Angaben der Betreibergesellschaft Vorkehrungen für den starken Schneefall ab Freitag getroffen, rechnet aber dennoch mit Behinderungen im Flugverkehr. "Von dem massiven Wintereinbruch sind mehrere Flughäfen betroffen, Abflüge verzögern sich, Flugpläne geraten durcheinander, es kann zu starken Verspätungen und auch zu Flugstreichungen durch die Airlines kommen", teilte eine Sprecherin mit. Die ostdeutschen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sind nach eigenen Angaben auf die angekündigte winterliche Wetterlage mit Frost, Schnee und möglichen Sturmböen vorbereitet. Das sagte der Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, Uwe Schuhart, auf Anfrage. "Grundsätzlich ist es so, dass die Winterdienste an den Flughäfen permanent in Kontakt mit Wetterinformationsdiensten stehen." Man warte nicht ab, "sondern weiß, was da kommen könnte und ist dementsprechend vorbereitet".

Am Flughafen Hannover ist der Winterdienst in Bereitschaft. (Symbolfoto) © Holger Hollemann/dpa

8. Januar, 11.55 Uhr: CDU sagt Klausurtagung wegen Wetterwarnungen ab

Der CDU-Vorstand hat seine Klausurtagung in Mainz angesichts der erwarteten heftigen Schneefälle und Glatteisgefahr in weiten Teilen Deutschlands kurzfristig abgesagt. "Aufgrund der eindringlichen Wetterwarnungen und der damit verbundenen Gefahrenlage sowie den angekündigten Zug- und Flugausfällen sehen wir uns leider gezwungen, unsere Jahresauftaktklausur am kommenden Freitag und Samstag abzusagen", teilte eine Parteisprecherin mit. Zu der Klausurtagung am Freitag und Samstag in einem Mainzer Hotel waren 350 Teilnehmer sowie rund 100 Medienvertreter erwartet worden.

Die Partei wollte mit der Klausurtagung unter Leitung von Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) ins Wahljahr 2026 mit fünf Landtagswahlen starten. © Michael Kappeler/dpa

8. Januar, 11.48 Uhr: Hochwasser erwartet

Wegen vorhergesagter Niederschläge wird ein Anstieg der Wasserstände an Flüssen im Saarland erwartet. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz rechnet mit einem stärkeren Anstieg an den Pegeln im Einzugsgebiet der Saar ab der Nacht zum Freitag. Die Scheitel würden in der Nacht zum Samstag erwartet, teilte das Amt in Saarbrücken mit. "Es bildet sich ein kleines Hochwasser aus."