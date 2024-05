Gewitter und Regenströme sorgen für überflutete Keller und Straßen

Straubing/Rosenheim - Um 23.04 Uhr ging im niederbayerischen Straubing an den Endgeräten die amtliche Unwetterwarnung ein. Wer sie nicht ernst nahm, könnte böse Überraschungen erlebt haben.

In Straubing wurden durch heftige Unwetter zahlreiche Straßen unter Wasser gesetzt. Doch auch weitere Teile Bayerns wurden stark betroffen. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Denn schwere Gewitter und Starkregen haben in der Nacht auf Dienstag im Osten und Süden Bayerns zahlreiche Feuerwehr- und Polizeieinsätze verursacht.

Vor allem die sogenannte Gäubodenstadt wurde dabei unter anderem stark getroffen und hatte mit überfluteten Kellern und Straßen zu kämpfen.

Weitere Überschwemmungen gab es laut Polizeiangaben auch in Oberbayern, besonders in Weilheim und Rosenheim.

Ein möglicher Blitzeinschlag hat in Gars am Inn am Montagabend für ein brennendes Sägewerk gesorgt, wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen vermutet.

Ebenfalls war ein Blitzeinschlag für Stromausfälle in einigen Teilen Augsburgs verantwortlich. Die gute Nachricht: Von Verletzten gibt es in diesem Zusammenhängen keine Meldungen.