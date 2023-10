Ostsee-Sturmflut im Liveticker: Erstes Todesopfer auf Fehmarn

Zahlreiche Reedereien mussten bereits die Fährverbindungen zu den Inseln einstellen, in Hamburg sah man ebenfalls ungewöhnliche Bilder.

Während an der Ostsee-Küste die Wassermaßen ins Landesinnere dringen, sieht es auf der anderen Seite ganz anders aus. An der Nordsee herrscht Ebbe.

Das Lage- und Führungszentrum Schleswig-Holstein hat per Katwarn für die kommende Nacht vor einer schweren Sturmflut an der Ostsee-Küste gewarnt. Auf Fehmarn werden gegen Mitternacht die Höchstwasserstände bei 1,5 Meter über Normal, in Flensburg bei 2,0 Meter über Normal erwartet.

Es wird appelliert, sich in den gefährdeten Gebieten nicht in Tiefgaragen und Kellern sowie an Stränden, Hafen- und Küstenschutzanlagen und Steilufer und -küsten aufzuhalten.

Zudem wird empfohlen, geparkte Autos in Ufernähe zu entfernen und auch nicht mit Fahrzeugen durch überflutete Straßen zu fahren.