Ostsee-Sturmflut im Liveticker: Höchster Wasserstand in Flensburg seit 100 Jahren

Von Robert Stoll, Alice Nägle

Schleswig-Holstein - Norddeutschland wird am heutigen Freitag von Tief Viktor heimgesucht. Seit Mittag häufen sich die Meldungen von Polizei- und Feuerwehreinsätzen im Zuge des Hochwassers in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Die Straße vor den Cafés und Geschäften am Tiessenkai im Kieler Stadteil Holtenau ist vollständig von der Flut überrollt worden. © Axel Heimken/dpa Seit Donnerstagnachmittag werden Bewohner und Urlauber der Ostseeküste vor "historischen Sturmfluten", orkanartigen Windböen bis zu 110 Kilometer pro Stunde und Dauerregen gewarnt. Am heutigen Nachmittag soll das Unwetter seinen Höhepunkt erreichen, bereits jetzt sind die Folgen von Tief Viktor an einigen Orten nahe der Ostseeküsten festzustellen. In Lübeck-Travemünde sowie Kiel-Schliksee und Wismar sind Straßen und Promenaden schon übergelaufen.

Man rechne im Laufe des Tages damit, dass die Wasserstände an der gesamten Küste auf mindestens 1,50 Meter über das mittlere Hochwasser steigen. An der Flensburger Förde können sogar über 2 Meter über das mittlere Hochwasser erreicht werden. Unwetter Deutschland "Historische" Sturmflut, orkanartige Böen und Dauerregen: Gefahr an der Küste! Alle aktuellen Entwicklungen zur Ostsee-Sturmflut findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

20. Oktober, 19.26 Uhr: Campingplätze und Ferienanlage evakuiert

Mehrere Campingsplätze und eine Ferienhaus-Anlage mussten am Freitagabend bei Heringsdorf südlich von Fehmarn evakuiert werden. Das Hochwasser hatte nach Angaben eines Campingplatz-Besitzers fast die Krone des Deiches erreicht. Noch hielt er aber Stand.

20. Oktober, 19.21 Uhr: Höchster Wasserstand seit mehr als 100 Jahren in Flensburg

In Flensburg war das Wasser bis auf 1,99 Meter über dem normalen Wasserstand angestiegen. © Frank Molter/dpa Nach Informationen des Kieler Umweltministeriums war der Wasserstand in Flensburg in Folge der schweren Ostsee-Sturmflut um 17.35 Uhr auf 1,99 Meter über dem normalen Wasserstand angestiegen. Für die Stadt ist das der höchste Wasserstand seit mehr als 100 Jahren. In Eckernförde lag der Pegel zur selben Uhrzeit bei 1,91 Meter und in Neustadt bei 1,74 Meter zum mittleren Wasserstand.

20. Oktober, 18.36 Uhr: Flensburg stellt in betroffenen Gebieten den Strom ab

Aufgrund des Hochwassers in weiten Teilen des Hafens haben die Stadtwerke Hamburg den Strom abgestellt. Von der Maßnahme betroffen sind die Straßenzüge Schiffbrücke, Norderhofenden von ZOB bis zum Nordertor, Hafenspitze und von Gosch bis zum Fischereiverein auf der Hafenostseite, wie ein Sprecher mitteilte. Durch das Hochwasser kann es in den Verteilerkästen zu Kurzschlüssen und kleineren Bränden kommen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke kritisierten laut Sprecher allerdings die Schaulistigen, die per Boote, Kanus oder SUPs die Arbeiten behindern würden.

20. Oktober, 18.31 Uhr: SH-Ministerpräsident Daniel Günther bedankt sich bei allen Helfern

SH-Ministerpräsident Daniel Günther bedankt sich bei allen Helfern. © Frank Molter/dpa Daniel Günther (50, CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein dankte den Helfern. Das ist eine herausfordernde Situation, und ich bin allen Helferinnen und Helfern sehr dankbar, die zurzeit im Einsatz sind", teilte der Politiker mit. "Polizei, Feuerwehr, THW und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Landesbetrieb für Küstenschutz setzen sich dafür ein, die Situation im Griff zu behalten, und das gelingt ihnen auch."

20. Oktober, 17.43 Uhr: Stromausfälle und Evakuierungen in Dänemark

Die dänischen Nachbarn wurden von der Sturmflut ähnlich hart erwischt. An den Küsten im Süden und Osten des Landes kam es zu Stromausfällen und Evakuierungen. Via X, ehemals Twitter, forderte die Polizei erneut Anwohner und Urlauber auf, die Gegend um Sandersvig Strand sofort zu verlassen. Nahe Haderslev (Hadersleben) in Südostjütland war in der Sommerhaussiedlung ein Deich gebrochen. Auch die Bewohner einer Sommerhausgegend auf der Insel Møn im Südosten Dänemarks sollen ihre Häuser bis zum Abend verlassen. Dort sei mit Überschwemmungen zu rechnen, wie die zuständige Kommune mitteilte. Am Nachmittag waren rund 200 dänische Haushalte vom Stromnetz abgeschnitten. Vor allem Sommerhäuser in den Gegegenden Aabenraa (Apenrade) und Gråsten Havn, unweit der deutsch-dänischen Grenze, waren laut Stromanbieter N1 betroffen.

20. Oktober, 17.23 Uhr: Betroffene sollen zu Hause bleiben

Bewohner sollen nach Angaben des Innenministeriums zu Hause bleiben. © Wolfgang Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Das Innenministerium von Schleswig-Holstein hat die Bewohner dazu gebeten, zu Hause zu bleiben. "Sehen Sie bitte von einem Aufsuchen der vom Hochwasser besonders gefährdeten Bereiche an der Küste, insbesondere Hafen- und Küstenschutzanlagen sowie Steilufer und Strände, dringend ab", appellierte das Innenministerium. "Entfernen Sie bitte in Hafenbereichen, angrenzenden Flächen und Straßen sowie in Ufernähe abgestellte Fahrzeuge." Damit soll vor allem nicht die Arbeit der Einsatzkräfte behindert werden. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz hat den Gemeinden und Kreisen mehr als 130.000 Sandsäcke zur Verfügung gestellt. 440.000 weitere seien noch auf Lager.

20. Oktober, 16.38 Uhr: Deutsche Bahn stellt Verkehr ab 20 Uhr teilweise ein

In Schleswig-Holstein führt der Sturm zu Behinderungen im Bahnverkehr. Wie das Unternehmen mitteilte, fuhren die Züge am Nachmittag auf mehreren Strecken mit verringerter Geschwindigkeit. Betroffen von der Maßnahme waren die Strecken von Westerland nach Hamburg, von Eckernförde nach Kiel, von Husum nach Kiel und von Rendsburg nach Kiel. Der Verkehr zwischen Eckernförde und Kiel, Husum und Kiel sowie Rendsburg und Kiel wird ab 20 Uhr eingestellt.

20. Oktober, 16.32 Uhr: Fährverkehr läuft im Norden nur eingeschränkt

Viele Fähren kommen aufgrund des Niedrigwassers, wie hier die Fähre in Norderney, nicht zum Einsatz. © Volker Bartels/dpa Aufgrund des extremen Niedrigwassers und des Sturmes läuft die Schifffahrt auf der Elbe und in der Nordsee eingeschränkt. So verkehrte der "Halunder Jet" nicht zwischen Hamburg und Cuxhaven zur Nordseeinsel Helgoland, wie das Unternehmen mitteilte. Hoher Wellengang und Windstärke seien dafür der Grund gewesen. Die FRS Syltfähre sowie die Autofähre zwischen Glückstadt und Wischhafen lagen hingegen auf Grund und konnten nicht eingesetzt werden.

20. Oktober, 16.27 Uhr: Wasser erreicht in Wismar demnächst den Höchststand

Wie der Wasserstandsvorhersagedienst Ostsee in Rostock mitteilte, wird in Wismar der Scheitelpunkt von etwa 1,40 Meter zwischen 17 und 18 Uhr erreicht. Dieser soll sich bis Mitternacht auf einem ähnlichen Niveau halten. Erst am Samstagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr soll er wieder auf unter einen Meter zum normalen Wasserstand sinken.

20. Oktober, 16.21 Uhr: Zahlreiche Flüge am Flughafen Kopenhagen abgesagt

Nicht nur Norddeutschland ist von "Viktor" betroffen, auch in Dänemark sorgt das Tief für ordentlich Wirbel. Aufgrund des Sturms über der Ostsee fällt rund jeder zehnte Flug am Kopenhagener Flughafen aus, wie der Airport via X mitteilte. Zudem sei mit relativ vielen Verspätungen zu rechnen. Außerdem sind die Fährverbindungen zwischen Deutschland und Dänemark eingeschränkt. Der Betrieb auf den Strecken zwischen Gedser und Rostock sowie Rødby und Puttgarden wurde eingestellt. Die Fähren soll laut Reederei Scandlines am Samstagmorgen wohl wieder fahren.

20. Oktober, 16.05 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern kommt wohl glimpflich davon

Während Schleswig-Holstein von der Sturmflut voll erwischt wird, sieht es weiter östlich besser aus. Mecklenburg-Vorpommern wird wohl weitaus glimpflicher davon kommen. "Unsere Fachleute schätzen ein, dass man sich an der Ostseeküste wegen der umgesetzten Küstenschutzmaßnahmen keine Sorgen machen muss“, sagte Landesumweltminister Till Backhaus (64, SPD).